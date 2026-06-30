Bairro do Recife e Boa Viagem concentram a maior parte das viagens de patinetes elétricos

Segundo a Whoosh, instituição responsável por metade da operação dos patinetes elétricos, Boa Viagem concentra 30% das viagens da empresa. Bairro do Recife lidera o número de solicitações feitas nos veículos da empresa Jet, encarregada pelos outros 50% da operação

Juntando os dados disponibilizados pela Jet e Whoosh, já foram registrados no Recife cerca de 100 mil viagens com os patinetes elétricos compartilhados (Foto: Marina Torres / Arquivo DP)

Se tornando cada vez mais comum no dia a dia dos recifenses, o uso dos patinetes elétricos faz do cenário de deslocamentos de algumas áreas da capital pernambucana. Boa viagem e Bairro do Recife concentram o maior número de corridas registradas pelas empresas responsáveis pela operação.

Segundo levantamento da Whoosh, empresa responsável por metade da operação dos patinetes elétricos no Recife, o bairro de Boa Viagem concentra 30% do quantitativo de deslocamentos feitos por equipamentos da empresa.

Ainda conforme a Whoosh, as áreas da Zona Norte do Recife e do bairro do Pina concentram, cada uma, 20% das viagens solicitadas. Recife Antigo e Boa Vista são outras áreas que fecham o top-5 de localidades com mais viagens.

Já conforme os dados da Jet, instituição encarregada pelos outros 50% da operação, o Bairro do Recife lidera o número de viagens solicitadas nos patinetes de responsabilidade da empresa. Fechando o top-5 dos bairros com mais viagens em equipamentos da Jet, estão: Boa Viagem, Jaqueira, Santo Amaro e Graças.

Vale lembrar que o sistema de patinetes elétricos está restrito a 19 bairros. Segundo a Prefeitura do Recife, a delimitação das áreas acontece devido a fase de experimentação da operação.

Além disso, a gestão municipal afirma que a escolha das áreas de circulação seguiu uma base de critérios técnicos, como segurança viária, fluxo de pedestres, proximidade com equipamentos urbanos, integração com outros modais de transporte e organização do espaço público.

Juntando os dados disponibilizados pela Jet e Whoosh, já foram registrados no Recife cerca de 100 mil viagens com os patinetes elétricos compartilhados.

Características das viagens

Segundo o cruzamento de dados da Whoosh, boa parte das viagens feitas em patinetes da empresa se concentram em áreas de comércio, serviços, gastronomia, turismo e lazer.

A predominância das corridas acontece no período da noite, de segunda a sexta-feira, e nos sábados e domingos, quando a utilização permanece elevada ao longo de todo o dia.

Com relação aos dias de semana, o levantamento da Whoosh aponta que o maior volume de viagens se concentra nas quintas e sextas-feiras, principalmente entre os horários das 18h às 22h.

Imprudências

Por Boa Viagem ocupar o primeiro e o segundo lugar nos levantamentos das duas empresas, é comum que o bairro da Zona Sul do Recife acumule registros de uso irregular dos patinetes elétricos.

No mês passado, cinco adolescentes foram flagrados dividindo um único patinete elétrico na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os jovens circulando pela via em situação considerada de risco, em desacordo com as regras de utilização do serviço.

No mês de abril, outros usuários foram flagrados realizando manobras na contramão da Avenida Boa Viagem. Em vídeos gravados pela equipe do Diario de Pernambuco, é possível observar três jovens andando nos patinetes, por volta das 23h, nas proximidades do Hotel Atlante Plaza.

Nas imagens, um dos rapazes passa bem próximo de um ônibus que circulava pela via. Também é possível ver que os usuários circulavam por uma área isolada com blocos de concreto, restrita para a realização das obras da orla.

Esses tipos de imprudência já provocaram alguns acidentes no bairro, como é o caso do hoteleiro Thiago Machado, de 39 anos, que sofreu uma fratura no braço direito após ser atingido por um patinete conduzido na contramão, na Avenida Conselheiro Aguiar, no dia 7 de abril.

Acidentes como esse fez com que a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) passasse a monitorar, por meio de formulários encaminhados a 18 hospitais da rede estadual, Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) envolvendo patinetes elétricos.

Entre as unidades que realizam esse tipo de notificação estão o Hospital da Restauração, o Hospital Otávio de Freitas, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Dom Helder Câmara e o Hospital Miguel Arraes.

Porém, o uso irregular desse meio de transporte não é algo exclusivo de Boa Viagem. Outras localidades registraram diversos casos em que os usuários ignoram normas básicas de segurança, sobretudo em áreas de grande circulação de veículos e pedestres.

Entre os casos já registrados estão o transporte de três pessoas em um único equipamento, incluindo um bebê, adolescentes fardados utilizando o mesmo patinete e até homens circulando juntos em vias públicas.

Além do uso irregular, também houve registros de abandono dos veículos em locais inadequados, como rios e canais da cidade.

Regras

As regras de circulação dos patinetes no Recife determinam que o uso é permitido apenas para maiores de 18 anos e restrito a uma pessoa por equipamento. A velocidade máxima autorizada é de 20 km/h, enquanto em áreas de pedestres o limite cai para 6 km/h. Os usuários devem circular em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida.

Entre as orientações repassadas aos usuários estão a obrigatoriedade de manter as duas mãos no guidão, não utilizar fones de ouvido durante a condução, não pilotar após consumo de álcool e descer do equipamento para atravessar faixas de pedestres.