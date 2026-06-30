Jovem é resgatado após ficar 106 horas embaixo dos escombros na Venezuela

Pelo menos 1.700 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas após dois potentes tremores

Resgate de jovem que ficou 106 horas sob os escombros (Reprodução/Delcy Rodríguez no X)

Após ficar 106 horas , ou seja, um pouco mais de quatro dias, sob os escombros, um jovem foi resgatado na Venezuela. O vídeo foi publicado, nesta segunda-feira (29), nas redes sociais da presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

Na legenda da publicação, a presidente diz que a operação de resgate de Aaron Levi Cantillo durou 43 horas. “Reconhecimento à Proteção Civil da Venezuela e a todas as equipes internacionais envolvidas”, cita a publicação.

Pelo menos 1.700 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas após dois potentes tremores consecutivos, de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, registrados na semana passada, os mais fortes no país sul-americano em mais de um século.

Segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa, mais de 58.000 edifícios provavelmente foram danificados ou destruídos pelos terremotos.

Veja o vídeo