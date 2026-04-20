Acidentes com patinetes passam a ser monitorados pela rede estadual de saúde de Pernambuco

Patinetes estão distribuídos no Centro do Recife, além das zonas Norte e Sul (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) encaminhou a 18 hospitais da rede estadual formulários para o registro de atendimentos relacionados a Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) envolvendo patinetes elétricos, em circulação no Recife desde o dia 22 de março.

Entre as unidades que realizam esse tipo de notificação estão o Hospital da Restauração, o Hospital Otávio de Freitas, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Dom Helder Câmara e o Hospital Miguel Arraes.

Até o momento, não há dados oficiais consolidados sobre ocorrências com esse modal. Ainda assim, o uso dos equipamentos tem chamado a atenção de pedestres e motoristas, diante de registros de condução por menores de idade, transporte de mais de uma pessoa no mesmo patinete e circulação na contramão.

O hoteleiro Thiago Machado, de 39 anos, é uma das vítimas desse tipo de situação. Ele sofreu uma fratura no braço direito após ser atingido por um patinete conduzido na contramão, na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no dia 7 de abril.

“Eu estava atravessando a avenida olhando na direção dos carros, que é para onde eu estou acostumado a olhar. Eu vi uma bicicleta na contramão, mas não imaginei que logo atrás vinha um patinete. Naquele momento eu só senti a pancada. O cara nem me ajudou a levantar e só pediu desculpas. Eu disse que aquilo estava errado, que ele estava na contramão e que tinha que prestar atenção nos pedestres”, relata Thiago.

Ele afirma que precisou se afastar do trabalho por duas semanas e passar por diversos exames em decorrência da lesão. “Eu não consigo fazer nada que exija força. Não consigo rotacionar direito, não consigo fazer certos movimentos. A orientação era ficar afastado por um período total de 14 dias e eu vou voltar trabalhar amanhã”, complementa.

Apesar dos registros de uso irregular, os patinetes elétricos devem seguir normas específicas de circulação. Entre as regras, estão a exigência de idade mínima de 18 anos, uso individual do equipamento, proibição de condução sob efeito de álcool ou drogas e respeito ao limite de velocidade de até 20 km/h, reduzido para 6 km/h em áreas com circulação de pedestres.

Também é proibido trafegar em rodovias, circular em calçadas (salvo onde houver permissão) e estacionar os equipamentos em locais que prejudiquem a mobilidade urbana.

As áreas com maior concentração de uso coincidem com regiões de maior fluxo da cidade, como Boa Viagem, Recife Antigo, Graças, Jaqueira e Espinheiro, além do entorno do Marco Zero e da Orla.

No primeiro mês de operação no Recife, pelo menos 100 usuários já foram bloqueados por descumprimento das regras de uso.