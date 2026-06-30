Veja os feriados de julho no Brasil; Recife celebra padroeira neste mês
Julho se aproxima e traz consigo algumas datas especiais
Publicado: 30/06/2026 às 11:41
Basílica do Carmo, em Santo Antônio, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
Julho se aproxima e traz consigo algumas datas especiais no calendário. Apesar de não haver feriados nacionais no Brasil neste período, no Recife, uma data específica é reservada para comemorar o dia da padroeira da cidade.
Nossa Senhora do Carmo é celebrada como protetora da cidade há 329 anos. Ano passado, foram onze dias de missas, novenas, shows culturais e momentos de oração até o dia que homenageia oficialmente a santa.
Quando é feriado no Recife?
O dia de Nossa Senhora do Carmo é comemorado no 16 de julho, que este ano, acontecerá numa quinta-feira.
Feriados estaduais no Brasil
Alguns estados do país têm feriados marcados para julho.
Confira quais:
- 2 de julho - Bahia - Independência da Bahia
- 8 de julho - Sergipe - Emancipação Política de Sergipe
- 9 de julho - São Paulo - Revolução Constitucionalista de 1932
- 25 de julho - Amapá - Dia de São Tiago
- 26 de julho - Paraíba - Homenagem a João Pessoa
- 28 de julho - Maranhão - Adesão do Maranhão à Independência do Brasil