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Veja os feriados de julho no Brasil; Recife celebra padroeira neste mês

Julho se aproxima e traz consigo algumas datas especiais

Ester Marques

Publicado: 30/06/2026 às 11:41

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Basílica do Carmo, em Santo Antônio, no Recife /Rafael Vieira/DP Foto

Basílica do Carmo, em Santo Antônio, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Julho se aproxima e traz consigo algumas datas especiais no calendário. Apesar de não haver feriados nacionais no Brasil neste período, no Recife, uma data específica é reservada para comemorar o dia da padroeira da cidade. 

Nossa Senhora do Carmo é celebrada como protetora da cidade há 329 anos. Ano passado, foram onze dias de missas, novenas, shows culturais e momentos de oração até o dia que homenageia oficialmente a santa.

Quando é feriado no Recife?

O dia de Nossa Senhora do Carmo é comemorado no 16 de julho, que este ano, acontecerá numa quinta-feira.

Feriados estaduais no Brasil

Alguns estados do país têm feriados marcados para julho.

Veja também:

Confira quais:

  • 2 de julho - Bahia - Independência da Bahia
  • 8 de julho - Sergipe - Emancipação Política de Sergipe
  • 9 de julho - São Paulo - Revolução Constitucionalista de 1932
  • 25 de julho - Amapá - Dia de São Tiago
  • 26 de julho - Paraíba - Homenagem a João Pessoa
  • 28 de julho - Maranhão - Adesão do Maranhão à Independência do Brasil


feriado , folga , Julho
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