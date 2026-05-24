Vídeo: polícia investiga briga em lanchonete no Recife após jogo do Náutico

Após ouvir os envolvidos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar crime de lesão corporal

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar (Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma briga envolvendo torcedores em uma lanchonete localizada na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos, Zona Norte do Recife, na noite de sexta-feira (22).

Em imagens do confronto que circulam nas redes sociais, é possível assistir ao momento em que um jovem entra no estabelecimento, repleto de pessoas com camisas do Náutico, fazendo gestual tradicional associado à torcida organizada do Sport.

Vídeos mostram agressões no interior da lanchonete e do lado de fora. Nesse momento, policiais militares foram filmados chegando ao local.

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Na ocasião, o Náutico tinha acabado de derrotar o Cuiabá pelo placar de 1 a 0, no estádio dos Aflitos, pela décima rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais do 13º Batalhão conduziram suspeitos para atendimento médico e, posteriormente, para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

Por sua vez, a Polícia Civil confirmou que investiga o caso como crime de lesão corporal, envolvendo dois homens de 18 e 44 anos. Eles foram liberados após serem ouvidos.