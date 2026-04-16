Suspeito de matar caminhoneiro após briga de trânsito no Sertão é procurado pela polícia

Nesta quinta (16), a corporação divulgou a foto de Jacélio Alves da Silva, 44 anos, que está foragido da Justiça. Assassinato de Sidnei farias Lopes aconteceu no sábado (11), em Petrolina

Jacélio Alves da Silva é procurado pela polícia (PCPE)

Um homem suspeito de ter assassinado um motorista após uma discussão de trânsito em Petrolina, no Sertão pernambucano, é procurado pela Polícia Civil.

Nesta quinta (16), a corporação divulgou a foto de Jacélio Alves da Silva, 44 anos, que está foragido da Justiça.

O crime aconteceu no sábado (11), no bairro de Cohab Massangano. A vítima foi identificada como o motorista de caminhão Sidnei Farias Lopes, de 48 anos.

Segundo as investigações, Sidnei foi assassinado em frente à empresa onde trabalhava, após se envolver na discussão.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista parou o caminhão.

Em seguida, um carro branco se aproximou e um dos ocupantes discutiu com o passageiro do caminhão, que deixou o local.

Depois, Sidnei desceu do veículo e, ao tentar falar com o suspeito, foi surpreendido pelos tiros.

Sidnei era natural do Rio Grande do Sul e trabalhava com entrega de água mineral na cidade.

Procura

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina (25ª DPH) concluiu as investigações do Inquérito Policial que apurou o homicídio de Sidney Farias Lopes.

“A investigação foi coordenada pelos Delegados de Polícia Gabriel Sapucaia, Neilson Albuquerque e Bruno Paixão, que, com o apoio de suas equipes, realizaram diligências contínuas e integradas, resultando na completa elucidação da dinâmica criminosa”, disse a nota.

Ainda de acordo com a polícia, após as diligências o investigado acabou sendo indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado, em razão de motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Como denunciar

A Polícia Civil de Pernambuco disse, ainda, que foram adotadas as medidas cautelares cabíveis e que expediu o mandado de prisão contra Jacélio.



“Informações pode ser repassadas pelo número: (87) 3866.6781. Garantimos o anonimato”, acrescentou a polícia.