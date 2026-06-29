Função em celulares pode acionar emergência de forma automática em acidentes de trânsito

Em vídeo divulgado nas redes sociais da PRF-PE, policiais orientam a população a forma correta para ativar esse recurso, disponibilizado tanto para iPhone quanto para Android

Segundo os agentes da PRF, os dispositivos conseguem detectar alguns sinistros de trânsitos e automaticamente ligar para um serviço de emergência. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Uma função disponível em aparelhos celulares pode ser crucial na velocidade de atendimento de vítimas de acidentes graves de trânsito. Segundo vídeo divulgado nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF-PE), usuários de iPhone e Android podem ativar a função que realiza ligações de emergência de forma automática em caso de colisões e capotamentos.

De acordo com os agentes da PRF, após a ativação da função, os dispositivos conseguem detectar alguns sinistros de trânsitos e automaticamente ligar para um serviço de emergência.

No iPhone, a função é chamada de SOS de Emergência, que pode ser localizada na aba de Ajustes. Ao acessar a opção SOS de Emergência, o usuário deve ativar a opção Ligação após Acidente.

Já em dispositivos Android, os usuários devem acessar a parte de Segurança e Emergência, localizada na parte de Configurações, e ativar a opção Detecção de Acidente.

“Agora, se o seu aparelho não tem esta função nativa, mas é um modelo recente, os usuários podem baixar aplicativos como Segurança Pessoal ou Personal Safety. É rápido, é gratuito e pode salvar vidas”, orientou a PRF em vídeo divulgado nas redes sociais da corporação de Pernambuco.

Outro ponto destacado pela PRF é manter atualizada a lista de seus contatos de emergência e informações médicas do usuário, como tipo sanguíneo e contato de pessoas que precisam ser avisadas.