Quatro anos após tragédia, Governo entrega obra de contenção de encostas em Jardim Monte Verde

Segundo o Governo de Pernambuco, a obra é considerada o maior serviço de contenção de encostas em área urbana do Brasil

A entrega aconteceu neste domingo (28) e contou com a presença da governadora Raquel Lyra (Foto: Arthur Mota/Seduh)

Passados quatro anos da tragédia que vitimou 48 pessoas na comunidade de Jardim Monte Verde, situada no limite entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes, o Governo de Pernambuco entregou, neste domingo (28), a obra de contenção de encostas, considerada pelo estado a maior já feita em área urbana do Brasil.

Ao todo, segundo a gestão estadual, foram investidos R$ 92,4 milhões em uma área de encosta que ultrapassa 47 mil m². Entre as intervenções feitas, estão: estabilização da encosta, drenagem, remoção vegetal, terraplenagem, pavimentação, requalificação urbanística e pintura artística feita por artistas urbanos.

Segundo o Governo do Estado, a obra beneficia diretamente cinco mil moradores da comunidade e outras 23 mil pessoas que residem em Jaboatão dos Guararapes e no Recife.

“A dor que a comunidade passou não some, mas pode ser ressignificada. É uma alegria ver a transformação que Monte Verde passou. O Governo do Estado está permitindo que as pessoas tenham segurança nas suas casas, possam dormir com tranquilidade e desfrutar de cada espaço de lazer e integração da comunidade”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Na ocasião, Raquel Lyra também autorizou o início das obras de revitalização do canal de Jardim Monte Verde, que terá investimento de mais de R$ 3 milhões. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizará o processo de regularização fundiária dentro da comunidade.

As intervenções em Jardim Monte Verde começaram em junho de 2024. Segundo a gestão estadual, o projeto contou com requalificação dos espaços atingidos pela tragédia em 2022, melhorias urbanísticas e instalações de espaços de lazer e convivência.

A comunidade também ganhou quadras de basquete e futsal, escadaria, academia ao ar livre, parquinhos com brinquedos de madeira, mesas de concreto com assentos e pista de corrida, canteiros arborizados, áreas de jogos e um memorial às vítimas das chuvas de 2022.

Também foram instalados 516 sistemas de aproveitamento de água da chuva para consumo humano chamado PluGoW, com investimento de R$ 7,9 milhões.

Tragédia de Jardim Monte Verde

A comunidade de Jardim Monte Verde foi uma das principais áreas atingidas pelas chuvas de 2022, que resultaram em Pernambuco um total de 133 mortos, sendo o considerada uma das maiores tragédias naturais do século no estado.

Só em Jardim Monte Verde, o deslizamento de três barreiras vitimou 48 pessoas que moravam na localidade, que fica na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, sendo muitos da mesma família.