Falta de trens na Linha Sul do Metrô: sindicato dos metroviários aponta descaso dos governos

Divulgada nesta segunda (29),a nota do Sindmetro/PE afirmou que vem "há muito tempo, alertando e denunciando o processo de sucateamento do sistema metroferroviário, marcado pela falta de investimentos, redução progressiva da frota e ausência de planejamento consistente para enfrentamento dos problemas estruturais"

Estações da linha sul do Metrô do Recife foram fechadas (RUAN PABLO/DP)

Diante da paralisação da Linha Sul do Metrô do Recife, nesta segunda (29), o sindicato dos metroviários (Sindmetro/PE) emitiu uma nota e apontou o “descaso dos governos federal e estadual”.

Segundo informações da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, a paralisação foi provocada por falta “do número mínimo de trens necessários para garantir a operação do sistema com segurança”.

Na nota, o Sindmetro/PE afirmou que vem “há muito tempo, alertando e denunciando o processo de sucateamento do sistema metroferroviário, marcado pela falta de investimentos, redução progressiva da frota e ausência de planejamento consistente para enfrentamento dos problemas estruturais”.

Ainda segundo a entidade sindical, o resultado desse cenário “é sentido diretamente pela população: trabalhadores prejudicados, insegurança operacional e um serviço cada vez mais instável e imprevisível”.

Para os sindicalistas, “não se trata de um problema recente ou pontual. Trata-se da consequência acumulada de anos de abandono, decisões gerenciais equivocadas e da falta de prioridade para um serviço público essencial à mobilidade urbana da Região Metropolitana do Recife”.

Ainda na nota, o Sindmetro/PE a população que depende diariamente do transporte público “merece respeito, segurança e um sistema que funcione de forma regular e eficiente”.

“Não é mais possível conviver com um metrô em permanente estado de colapso. É urgente a adoção de um choque de gestão e de medidas concretas que garantam a recuperação do sistema”, afirmou.

O sindicato disse também que os governos do estado e federal não podem “continuar de costas para essa realidade”.

“Houve, inclusive, a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Governo de Pernambuco e o Governo Federal com a promessa de enfrentamento dos problemas do metrô. No entanto, a situação atual evidencia a gravidade da crise e a necessidade de respostas imediatas”, acrescentou.