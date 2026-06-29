Falta de trens do Metrô do Recife: Linhas de ônibus operam com esquema emergencial

Grande Recife informou que colocou em operação linhas de ônibus com reforço para tentar suprir a demanda de passageiros prejudicados pelo fechamento da Linha Sul do Metrô do Recife

Estações da linha sul do Metrô do Recife foram fechadas (RUAN PABLO/DP)

O Grande Recife Consórcio de Transporte informou, nesta segunda (29), que montou um esquema especial para tentar atender a demanda de passageiros prejudicados pelo fechamento da Linha Sul do Metrô.

Por falta de trens, o sistema ferroviário deixou de operar e as estações ficaram fechadas. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) , não há previsão para a retomada dos serviços na Linha Sul.

O Grande Recife disse que a operação emergencial de ônibus contempla as seguintes linhas de ônibus:



185 TI Cabo

166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

115 TI Aeroporto / TI Afogados

168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista)



Ainda de acordo com o Grande Recife, técnicos “estão nos terminais acompanhando a operação e o fluxo de usuários podendo realizar ajustes, se necessário”.

Por fim, o consórcio afirmou que a operação emergencial “vai continuar até a regularização da linha Sul do Metrô”.