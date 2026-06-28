DER-PE interdita ponte na PE-089 após erosão causada pelas chuvas

Trecho no distrito de Bizarra, em Bom Jardim, foi fechado preventivamente. Tráfego foi desviado e liberação da rodovia dependerá da redução do nível do rio e de uma avaliação técnica da estrutura

Alternativas de rotas foram implantadas (Divulgacao/DER)

A ponte localizada no km 10 da PE-089, no distrito de Bizarra, em Bom Jardim, foi interditada preventivamente neste domingo (28) pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). A medida foi adotada devido à erosão provocada pelas fortes chuvas que atingem a região.

Para reduzir os impactos no tráfego, o DER-PE implantou rotas alternativas devidamente sinalizadas. Veículos leves e utilitários devem utilizar o desvio pela PE-084, passando pelo município de Machados, com retorno à PE-089 após o trecho interditado. Já os veículos pesados devem seguir pelas rodovias PE-086, PE-088 e PE-090, passando por Orobó, Bom Jardim e Encruzilhada.

O DER-PE orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, utilizarem os desvios indicados e evitarem o trecho interditado até que a rodovia seja liberada com segurança.

Nesta segunda-feira (29), equipes do Departamento permaneceram no local para monitorar a situação e iniciar os estudos que vão definir a solução técnica para a recuperação da ponte. No entanto, o início dos serviços depende da redução do nível e da força da correnteza do rio, que ainda impedem a realização de uma intervenção segura.

Assim que as condições permitirem, será realizada uma inspeção detalhada na estrutura para avaliar os danos e definir o cronograma de recuperação. Somente após essa vistoria será possível estabelecer uma previsão para a liberação da rodovia. A expectativa do DER-PE é que, caso o nível do rio baixe e não sejam constatados novos comprometimentos estruturais, o tráfego possa ser parcialmente restabelecido entre segunda-feira (29) e terça-feira (30).