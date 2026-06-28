Governo do Estado mobiliza força-tarefa emergenciais em municípios atingidos pelas chuvas

O objetivo é monitorar de perto todas as áreas afetadas, avaliar danos na infraestrutura urbana e habitacional

Estrada do Catucá, em Timbaúba, sendo desobstruída (Divulgação/Cehab)

Devido às fortes chuvas que atingiram municípios da Mata Norte do estado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) deflagraram, neste domingo (28), uma operação de visitas técnicas emergenciais. Entre as cidades visitadas estão Goiana e Timbaúba.

O objetivo é monitorar de perto todas as áreas afetadas, avaliar danos na infraestrutura urbana e habitacional, e coordenar as primeiras medidas de apoio técnico e logístico em parceria direta com as gestões municipais.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Rodrigo Ribeiro, desde o ocorrido em 1º de maio o governo vem atuando e apoiando as gestões municipais. “Nosso foco é restabelecer o direito de ir e vir das pessoas com a maior agilidade possível, mitigando os impactos sofridos pela população", destacou.

As equipes de engenharia da Cehab e da Seduh já iniciaram os levantamentos prioritários. Nos pontos mais críticos mapeados pelas defesas civis locais foram realizadas desobstrução de vias e liberação de acessos. Em Timbaúba a Estrada do Catucá recebeu ação.