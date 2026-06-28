Timbaúba deve ter situação de emergência reconhecida pelo governo federal

Reconhecimento permitirá ao município solicitar recursos para ações de defesa civil. Técnicos da Defesa Civil Nacional acompanham os impactos das chuvas na Zona Mata Norte de Pernambuco, onde nove cidades registraram prejuízos

Equipes foram deslocadas na manhã deste domingo (28) (Foto: Reprodução/Instagram @defesacivilpe)

Deve ser autorizado nesta segunda-feira (29) o reconhecimento federal da situação de emergência no município de Timbaúba. O pedido foi encaminhado pela prefeitura ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Com o reconhecimento, o município poderá solicitar recursos federais para ações de defesa civil, desde que apresente planos de trabalho para análise e aprovação.

Devido às fortes chuvas que atingiram municípios da Mata Norte de Pernambuco, técnicos do Departamento de Preparação e Socorro (DPS), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), mantêm contato com as defesas civis municipais e com agências federais de monitoramento para acompanhar a situação.

De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, as chuvas provocaram alagamentos, inundações, deslizamentos de terra, desmoronamentos e danos a residências. Até o momento, foram registrados prejuízos em nove municípios: Água Preta, Aliança, Camutanga, Goiana, Macaparana, Ribeirão, Timbaúba, Vicência e Camaragibe.

Em Timbaúba, a Defesa Civil municipal contabilizou 9.225 pessoas afetadas pelas chuvas. Desse total, 2.894 vivem na área urbana e 6.331 na zona rural. O município também registra 1.844 pessoas desalojadas; sendo 578 na área urbana e 1.266 na zona rural, além de 52 desabrigados.

Como solicitar recursos

Os municípios que tiverem o reconhecimento federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de resposta e recuperação. O pedido deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), com o envio de um plano de trabalho detalhando as necessidades do município. Após a análise técnica da Defesa Civil Nacional e a aprovação da proposta, o Ministério publica uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) autorizando a liberação dos recursos.