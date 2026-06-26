Tripulante de navio-tanque é socorrido em alto-mar e internado no Recife
O homem, que realizava uma rota internacional, foi resgatado em uma ação conjunta entre a Marinha e a Força Aérea Brasileira
Publicado: 26/06/2026 às 23:19
Tripulante filipino foi resgatado a cerca de 774 quilômetros do Recife (Foto: Divulgação)
Um tripulante de um navio-tanque da Libéria foi socorrido em alto-mar e trazido para o Recife nesta sexta-feira (26). O homem, de 38 anos, precisou de uma Evacuação Aeromédica (EVAM) após sentir fortes dores abdominais.
Segundo a Marinha do Brasil, o paciente, que é filipino, estava há três dias sentindo os sintomas. Ele realizava uma travessia entre o Porto de Dhamra, na Índia, e o Porto de Calcasieu Pass, nos Estados Unidos, quando passou a apresentar dor abdominal intensa, destacou a instituição.
Após receber o chamado, o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Nordeste (SALVAMAR NORDESTE) acionou o médico de serviço para a avaliação remota do caso, o que resultou na orientação para a EVAM, divulgou a MB.
O resgate
O navio-tanque VIVIT ARABIA LNG, no qual estava o enfermo, navegava no Oceano Atlântico, a cerca de 774 quilômetros do Recife. Por orientação das autoridades, a embarcação seguiu em direção ao litoral pernambucano para aproximar o contato.
Enquanto isso, a Marinha do Brasil acionou o SALVAERO RECIFE, da Força Aérea Brasileira (FAB), que deslocou uma aeronave para realizar a busca do enfermo, por volta das 15h.
Após o pouso em terra, o tripulante foi recebido por uma ambulância providenciada pela Agência Marítima responsável pelo navio no Brasil e encaminhado ao Hospital Jayme da Fonte, na Zona Norte do Recife.