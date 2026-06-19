Espécie ameaçada de extinção teve 96 filhotes nascidos na manhã desta quinta-feira (18), em frente ao Veneza Water Park, na Praia de Maria Farinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Quase 100 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em único ninho na Praia de Maria Farinha, em Paulista (Flávio Alves/Prefeitura de Paulista)

Um total de 96 filhotes de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), espécie ameaçada de extinção, nasceu na manhã desta quinta-feira (18) a partir de um único ninho localizado em frente ao Veneza Water Park, na Praia de Maria Farinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o nascimento representa mais um importante registro para a conservação da espécie no litoral pernambucano e marca a reta final da temporada reprodutiva 2025-2026 das tartarugas marinhas no município.

O monitoramento da área é realizado diariamente pelo Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU). Além de contabilizar os nascimentos registrados nas praias da cidade, a equipe técnica atua na proteção dos ninhos durante todo o período de incubação e eclosão.

Segundo a Semma, ainda restam dois ninhos para eclosão em Paulista. Um deles está localizado na região do Pontal e o outro em um trecho diferente da Praia de Maria Farinha.

Conforme a secretaria, o acompanhamento também permite ampliar o conhecimento sobre as áreas utilizadas pelas tartarugas para reprodução e auxilia no desenvolvimento de estratégias voltadas à preservação desses animais.