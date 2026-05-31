'Mar estava turvo e enchendo na hora do ataque de tubarão', afirma secretária executiva do Cemit

Responsável pelo monitoramento dos tubarões no estado, Cemit afirma que os banhistas devem seguir as orientações do órgão para evitar ataques

Ataque aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Cortesia)

Na hora que o menino de 11 anos foi atacado por um tubarão, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Gararapes, na tarde deste domingo (31), a secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves, afirma que a água estava turva e o mar enchendo. Na noite deste domingo (31), ela compareceu ao Hospital da Restauração, onde a vítima está internada, para acompanhar o caso.

“Na hora do ataque o mar tava enchendo, o local é mar aberto, sem uma barreira física, e água estava muito turva, devido as chuvas de ontem. Vários fatores eram favoráveis ao ataque de animais marinhos”, pontua a secretária, salientando que muitos trabalhos de educação ambiental são realizados nas praias.

Entre as recomendações do Cemit para não entrar nas áreas que estão sinalizadas como sujeitas a ataques estão:

- maré alta

- água turva (principalmente próximo a boca de Rio)

- área de mar aberto

- com algum corte ou objeto brilhante

- nunca entrar solzinho

- e não entrar se tiver consumido bebida alcoólica

“Importante alertar que o mês de Junho é uma época com maior incidência de ataques de devido a turvidez da água por conta das chuvas”, informa a secretária.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas PE) informou que o Governo de Pernambuco mantém ações permanentes de prevenção a incidentes com tubarões, incluindo monitoramento, sinalização e educação ambiental.

Na nota ainda diz que em janeiro de 2025, foram instaladas 150 novas placas ao longo dos 33 quilômetros da área sujeita a incidentes no litoral pernambucano, desde a Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Dessas, 63 estão localizadas em Jaboatão dos Guararapes, nos bairros de Piedade, Candeias e Barra de Jangada.