Inmet prevê chuva forte para 117 municípios de todas as regiões de Pernambuco nesta sexta (15)

A previsão do Inmet, publicada na madrugada desta sexta-feira (15), é de chuva forte com risco de severidade de Perigo Potencial, podendo gerar acúmulo de 50mm

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na madrugada desta sexta-feira (15), a previsão para Pernambuco: 117 municípios, de todas as regiões do estado, estão com risco de chuva intensa.

O grau de severidade é de Perigo Potencial, ou bandeira amarela, quando a chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

A faixa amarela no mapa do Inmet se estende de canto a canto do litoral de Pernambuco, atingindo todos os municípios da Região Metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul.



Ela invade parte do Agreste, chegando atingir as cidades do Sertão do estado próximas à divisa com a Paraíba.



A previsão do Inmet desta sexta-feira é válida até as 23h59.

