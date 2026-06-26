Pernambuco tem 37 municípios com alto risco de chuva forte nesta sexta (26), aponta Inmet

Além dos 37 municípios da Região Metropolitana e zonas da mata com a bandeira laranja do Inmet, 124 cidades de Pernambuco estão alerta de bandeira amarela ao longo da sexta-feira (26)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A chuva no Grande Recife e zonas da mata de Pernambuco pode chegar a 100mm ao longo desta sexta-feira (26).

É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que renovou o alerta para 37 municípios do estado nesta manhã.

A faixa laranja que se entende por todo litoral de Pernambuco no mapa do Inmet indica o grau de severidade Perigo, podendo chover entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Além dos 37 municípios com alerta de Perigo, outros 124, também da Região Metropolitana, zonas da mata, Agreste e parte do Sertão, estão com bandeira amarela.

O Perigo Potencial, conforme o Inmet, ocorre quando há a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Confira os 37 municípios que estão com bandeira laranja:

Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Araçoiaba

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Carpina

Chã de Alegria

Condado

Escada

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Paudalho

Paulista

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Tracunhaém

Vitória de Santo Antão