Pernambuco tem 37 municípios com alto risco de chuva forte nesta sexta (26), aponta Inmet
Além dos 37 municípios da Região Metropolitana e zonas da mata com a bandeira laranja do Inmet, 124 cidades de Pernambuco estão alerta de bandeira amarela ao longo da sexta-feira (26)
Publicado: 26/06/2026 às 11:30
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
A chuva no Grande Recife e zonas da mata de Pernambuco pode chegar a 100mm ao longo desta sexta-feira (26).
É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que renovou o alerta para 37 municípios do estado nesta manhã.
A faixa laranja que se entende por todo litoral de Pernambuco no mapa do Inmet indica o grau de severidade Perigo, podendo chover entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
Além dos 37 municípios com alerta de Perigo, outros 124, também da Região Metropolitana, zonas da mata, Agreste e parte do Sertão, estão com bandeira amarela.
O Perigo Potencial, conforme o Inmet, ocorre quando há a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
Confira os 37 municípios que estão com bandeira laranja:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Araçoiaba
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Carpina
Chã de Alegria
Condado
Escada
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Paudalho
Paulista
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Tracunhaém
Vitória de Santo Antão