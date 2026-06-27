Neoenergia monta operação especial para enfrentar chuvas previstas em Pernambuco

Companhia reforça equipes e monitoramento da rede elétrica diante da expectativa de precipitações intensas, principalmente no Litoral

Previsão é de chuvas durante todo fim de semana (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Neoenergia Pernambuco preparou uma operação especial para minimizar os impactos das chuvas previstas para atingir o Estado neste fim de semana (27 e 28 de junho). De acordo com a previsão meteorológica, os maiores volumes de chuva devem ser registrados na Região Metropolitana do Recife.

Como parte do plano de contingência, a distribuidora reforçou o efetivo de equipes de prontidão nas áreas com maior risco de ocorrências. A operação também inclui o aumento do monitoramento remoto da rede elétrica e o reforço da atuação do Centro de Operações Integradas da companhia.

Entre as principais situações acompanhadas pela Neoenergia Pernambuco estão quedas de árvores sobre a rede de distribuição, lançamento de objetos na fiação, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia, problemas que costumam ocorrer com maior frequência durante períodos de chuva intensa.

Além do reforço operacional, a empresa informou que ampliou o plano de resposta para emergências, com o objetivo de agilizar o deslocamento das equipes e acelerar o restabelecimento do fornecimento de energia em caso de danos à rede elétrica.

A distribuidora também alerta que alagamentos, deslizamentos de barreiras e bloqueios em vias de acesso podem dificultar a chegada das equipes técnicas a determinados locais. Nessas situações, o tempo necessário para o atendimento e a normalização do serviço poderá ser maior, especialmente em ocorrências de maior complexidade.

Atendimento

Para facilitar o contato com a distribuidora, os clientes podem utilizar os canais digitais:

•WhatsApp: (81) 3217-6990

•Site: www.neoenergia.com/pernambuco

•Aplicativo Neoenergia Pernambuco (Android e iOS)

•Central de Atendimento: 116



É importante ter em mãos o número da conta contrato para agilizar o atendimento.

Segurança

Com o período chuvoso, a Neoenergia Pernambuco reforça orientações de segurança:

•Não manusear equipamentos elétricos com o corpo molhado ou descalço;

•Retirar da tomada aparelhos que não estiverem em uso;

•Evitar utilizar equipamentos em locais úmidos;

•Durante tempestades, permanecer em locais fechados e seguros;

•Evitar contato com objetos metálicos dentro de casa;

•Não se aproximar de fios caídos e acionar imediatamente a distribuidora pelo 116;

•Nunca tocar em estruturas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

