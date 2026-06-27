Chuvas fortes em cidades da Mata Norte deixam rios da região em cota de alerta e inundação

Cidades da Mata Norte pernambucana como Timbaúba, Goiana, Itaquitinga, Nazaré da Mata, Itambé, Vicência e Aliança estão sendo fortemente afetadas pelas chuvas neste sábado (27)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

As fortes chuvas que atingem a Mata Norte de Pernambuco neste sábado (27) estão deixando pelo menos sete cidades da região em alerta em função da cota de alerta ou inundação de rios. Os Rios Sirigi, Capibaribe Mirim e Tracunhaém tiveram uma alta nos níveis de água.

Desde a manhã deste sábado, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), tem divulgado a situação dos cursos de água da região. Segundo o órgão, os Rios Sirigi e Capibaribe Mirim atingiram cota de inundação, afetando as cidades de Vicência, Aliança, Goiana, Itambé e Timbaúba.

Já os Rios Tracunhaém e Duas Unas, atingiram cota de alerta, o que significa que há a necessidade de atenção para uma possível inundação. As cidades listadas sob risco de transbordamento do Tracunhaém são Nazaré da Mata, Itaquitinga e Goiana, na Mata Norte, enquanto o Duas Unas ameaça a cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram alagamentos nas cidades afetadas pelas inundações. A Defesa Civil do Estado de Pernambuco publicou algumas orientações para a população em caso de alagamentos e inundações. Confira: