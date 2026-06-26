Chuva em Pernambuco: Apac emite alerta laranja para o Grande Recife e Zona da Mata

Alerta de Estado de Atenção emitido pela Apac é válido para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco

Imagem de dia de chuva no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã desta sexta-feira (26), um alerta de Estado de Atenção para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

“O monitoramento da Apac indica intensificação da precipitação, com chuvas de intensidade moderada (pontualmente forte), na Região Metropolitana e na Zona da Mata, por isso, está elevando o nível do Aviso de ESTADO DE OBSERVAÇÃO (amarelo) para ESTADO DE ATENÇÃO (laranja)”, diz o alerta, válido até a tarde do sábado (27).

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.

