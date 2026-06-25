Apac alerta para chuvas moderadas na Zona da Mata e Grande Recife

Fortes chuvas causam transtornos a moradores do Recife (Foto: Nanda Prista/Esp DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) colocou Pernambuco em estado de observação devido à previsão de intensificação das chuvas entre a noite desta quinta-feira (25) e a sexta-feira (26). O aviso meteorológico aponta previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada para a Mata Norte, Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Apac, o aviso permanece válido até as 17h da sexta-feira (26). Segundo o órgão, a mudança nas condições do tempo é provocada pela atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), sistema meteorológico que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o litoral do Nordeste.

A previsão indica que as precipitações devem se intensificar durante a madrugada desta sexta-feira e persistir ao longo do dia, com períodos de chuva que podem variar de moderada a forte em algumas localidades das regiões sob alerta.

A Apac orienta que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos e siga as recomendações das Defesas Civis municipais, especialmente em áreas de risco para alagamentos, deslizamentos de barreiras e outros transtornos provocados pelas chuvas.

O órgão informou ainda que segue monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novos avisos caso haja alteração no cenário previsto.

Regiões em estado de observação

Mata Norte;



Mata Sul;



Região Metropolitana do Recife.







