Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, será interditado nos dias 29 e 30 de junho

O DER-PE informa que o trecho passará por serviços de recuperação estrutural. Túnel é um dos principais acessos ao aeroporto, mas tem episódios de alagamento recorrentes

Intervenção é necessária para a transferência do canteiro de obras (Raul Buarque)

Um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife, o Túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, será interditado nos dias 29 e 30 de junho.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a interdição é necessária para a transferência do canteiro de obras para a outra pista, permitindo a continuidade dos serviços de recuperação estrutural e das demais intervenções de engenharia em execução no local.

Durante o período de bloqueio, serão implantadas sinalizações temporárias e definidas rotas alternativas para orientar os condutores e minimizar os impactos na mobilidade urbana.

O DER-PE orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização instalada na região e seguirem as orientações dos agentes de trânsito.

O Túnel Felipe Camarão foi construído em 2012 e registra recorrentes episódios de alagamento durante períodos de chuva. Em agosto de 2022, uma idosa de 81 anos, identificada como Sônia Maria Dantas, morreu afogada após tentar atravessar o túnel alagado de carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, responsável pelo resgate, o veículo foi encontrado capotado, com as rodas voltadas para cima.