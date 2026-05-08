Buracos, lama e carros atolados: Estrada de Aldeia volta a apresentar problemas após reparos emergenciais

Imagens mostram veículos atolados, buracos e lama na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife; DER afirma que problemas foram agravados pelas fortes chuvas e por falhas antigas na drenagem da rodovia

Estrada de Aldeia voltou a conviver com buracos após serviços emergenciais (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Motoristas que trafegam pela PE-27, conhecida como Estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife, voltaram a enfrentar dificuldades por causa das más condições da rodovia.

Vídeos enviados por populares mostram vários trechos com buracos, lama e grandes poças de água ao longo da pista. Em algumas imagens, veículos aparecem atolados devido ao acúmulo de barro na estrada.

Os problemas foram registrados principalmente no km 12 da via, nas proximidades da EREM Tito Pereira de Oliveira, trecho bastante afetado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife e a Mata Norte de Pernambuco na sexta-feira (1º).

Segundo informações repassadas por moradores e motoristas, a rodovia havia passado recentemente por serviços de recuperação emergencial. Apesar disso, o pavimento voltou a apresentar danos poucos dias depois da intervenção.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou que a situação está relacionada a antigos problemas no sistema de drenagem da PE-27, agravados pelo grande volume de chuvas.

De acordo com o órgão, o acúmulo de água compromete a estrutura do pavimento e acelera o surgimento de buracos e afundamentos na pista.

O DER explicou ainda que o serviço executado no último sábado (2) teve caráter provisório e emergencial, com o objetivo de liberar o tráfego e garantir condições mínimas de segurança para os motoristas.

No entanto, como o solo continua encharcado e o sistema de drenagem ainda passa por correções, parte do material aplicado acabou cedendo após novas chuvas e devido ao fluxo intenso de veículos.

O órgão afirmou que equipes seguem trabalhando no trecho e que novos reparos serão realizados ao longo desta semana para minimizar os impactos na circulação.

Paralelamente às ações emergenciais, o DER informou que já executa uma obra de requalificação da Estrada de Aldeia, considerada a solução definitiva para os problemas da rodovia.

Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados na implantação de galerias pluviais e drenos subterrâneos para melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os danos no pavimento.

Após o período chuvoso, a obra deve avançar para serviços de pavimentação, implantação de passeio, ciclovia, iluminação pública e urbanização do entorno da via.

Segundo o DER, o contrato da intervenção foi iniciado em dezembro de 2025 e possui prazo de execução de 24 meses.

O departamento também informou que agentes de trânsito permanecem no local orientando os motoristas e atuando para reduzir os transtornos, principalmente nos horários de maior movimento.

Moradores e condutores que utilizam a estrada diariamente cobram uma solução definitiva para os problemas da PE-27 e relatam preocupação com o risco de acidentes no trecho.