Túnel Felipe Camarão passa por restauração de R$ 7 milhões após anos de problemas de alagamento

Obra deve ser entregue em dez meses, segundo o governo

Estrutura sofre com alagamentos em períodos chuvosos (Foto: Divulgação)

O Túnel Felipe Camarão, um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional dos Guararapes na PE-008, na Zona Sul do Recife, está passando por um processo de restauração com custo de quase R$ 7 milhões por parte do governo do estado. Os serviços têm prazo de conclusão de 10 meses e devem sanar os recorrentes problemas de alagamento.

Esta é a primeira vez que o Túnel Felipe Camarão, construído em 2012, passará por uma manutenção de maior porte. O governo destaca que realizou uma vistoria técnica e identificou falhas como fissuras, rachaduras, infiltrações, exposição de armaduras oxidadas e desplacamentos de materiais.

Entre os principais serviços a serem executados, destacam-se recuperação estrutural; implantação de telhado metálico; instalação de bombas submersíveis para esgotamento de água; e melhoramento do sistema de iluminação interna. A expectativa é que a restauração aumente a segurança viária e a vida útil da estrutura.

"Estamos cuidando da infraestrutura urbana do Recife e da Região Metropolitana com obras diversas e a restauração do Túnel Felipe Camarão vem se somar ao conjunto de intervenções que estão sendo executadas ou com projetos em andamento. A requalificação do túnel terá um impacto significativo para o melhor andamento do trânsito na área, diminuindo o tempo de deslocamento de quem utiliza o equipamento, e também irá representar mais segurança, eliminando riscos estruturais. Essa é uma manutenção esperada há muito tempo e que tivemos coragem e competência para tirar do papel", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Túnel tem histórico de alagamentos e até de morte

Em agosto de 2022, uma idosa de 81 anos, identificada como Sônia Maria Dantas, morreu afogada ao tentar atravessar de carro um túnel alagado. Segundo o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, o veículo foi encontrado com as rodas para cima.

A perícia apontou que não houve capotamento, mas o carro teria flutuado devido ao volume elevado de água no local e acabou tombando de lado. A causa da morte foi confirmada como afogamento, assim como em outros casos registrados no Túnel da Via Mangue.

"O Túnel Felipe Camarão passou por grandes problemas ao longo da última década, com o registro de alagamentos recorrentes. Nos últimos anos, fizemos alguns serviços, mas é necessário esse investimento robusto para recuperação da estrutura. É a garantia de mais segurança e melhor fluidez no trânsito", explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.