Festas juninas continuam neste fim de semana em diversas cidades de Pernambuco
Além do forró, comemorações prestam homenagens a São Pedro, padroeiro dos pescadores
Publicado: 26/06/2026 às 17:46
São João do Recife (Foto: Edson Holanda/PCR)
O mês de junho ainda não acabou, e as festas juninas também não. Para quem ainda quer aproveitar o forró, diversas cidades pernambucanas mantêm programação neste fim de semana.
Em Caruaru, após 72 dias de festa, a despedida do São João acontece neste sábado (27), com atrações no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga e no Polo Alto do Moura.
No palco principal do Pátio de Eventos, a programação de encerramento começa às 18h15, com a apresentação do projeto Sanfona para Elas. Em seguida, às 18h30, acontece o tradicional Forró Gigante. A noite segue com shows de Thiaguinho, Gusttavo Lima e Xand Avião.
Em Arcoverde, a programação se estende por todo o fim de semana. No sábado, sobem ao palco as bandas Limão com Mel e Noda de Caju. Já no domingo (28), as atrações são Forrozão Chacal e Matheus & Kauan.
Na capital, há programação na Avenida Rio Branco, a partir do meio-dia, e no Sítio da Trindade, que conta com três polos: Infantil, Sala de Reboco e Palco Principal.
Procissões e homenagens a São Pedro
Na segunda-feira (29), Dia de São Pedro, a Colônia de Pescadores do Pina, na Zona Sul do Recife, promove uma programação especial em homenagem ao padroeiro dos pescadores.
As atividades começam às 6h, com queima de fogos e café da manhã solidário. Às 7h, será celebrada uma missa, seguida por uma procissão marítima que sairá da Igreja de São José dos Pescadores em direção à Igreja da Santa Cruz, na Praia dos Milagres, em Olinda.
Após a chegada da procissão, será celebrada outra missa, desta vez na igreja da Praia dos Milagres. A noite o bairro do Pina recebe programação profana, com shows. No Recife, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, localizada no Pátio de São Pedro, também realiza uma celebração religiosa em homenagem ao santo, a partir do meio-dia.
Programação
27 de junho
Recife
Avenida Rio Branco
Trio Tempero do Forró
Quadrilha Junina Dona Matuta
Balé Deveras
Coco do Juremá
Reinivaldo Pinheiro
Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
Nailson Vieira
Banda Coruja e Seus Tangarás
Sítio da Trindade
As Netas de Selma do Coco
Lia de Itamaracá
Liv Moraes
Josildo Sá
Jorge de Altinho
Carpina
Raphaella Santos
Priscila Senna
César Menotti & Fabiano
Ávine Vinny
Caruaru
Forró Gigante
Thiaguinho
Gusttavo Lima
Xand Avião
Petrolina
Henrique e Juliano
Nattan
Léo Foguete
Calcinha Preta
Grelo
Patrick Costa
Arcoverde
Flávio Leandro
Noda de Caju
Limão com Mel
Sítio Trindade
As Netas de Selma do Coco
Lia de Itamaracá
Liv Moraes
Josildo Sá
Jorge de Altinho
Olinda
Praça do Fortim do Queijo - Carmo
DJ Gilson Martins
Cláudio da Rabeca
Capim com Mel
Banda Santropê
Petrúcio Amorim
28 de junho
Arcoverde
Carlos e Fábio
Forrozão Chacal
Matheus & Kauan
Recife
Av. Rio Branco
Trio Forró Bombado (itinerante)
Cia Trapiá de Dança
Quadrilha Raio de Sol
Coco de Umbigada
Ângelo Gabriel
Terezinha do Acordeon
Juba
Sítio Trindade
Palco Principal
Pernambucaneando
Mestre Gennaro
Nádia Maia
Nando Cordel
Maciel Melo
29 de junho
Bairro do Pina
Quadrilha Junina Zé Matuto
George Silva
Marron Brasileiro
Silvana Salazar
Banda Vem com Elvis
Banda Pegada Boyzinho
DJ Guilherme nos intervalos