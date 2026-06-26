Festas juninas continuam neste fim de semana em diversas cidades de Pernambuco

Além do forró, comemorações prestam homenagens a São Pedro, padroeiro dos pescadores

São João do Recife (Foto: Edson Holanda/PCR)

O mês de junho ainda não acabou, e as festas juninas também não. Para quem ainda quer aproveitar o forró, diversas cidades pernambucanas mantêm programação neste fim de semana.

Em Caruaru, após 72 dias de festa, a despedida do São João acontece neste sábado (27), com atrações no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga e no Polo Alto do Moura.

No palco principal do Pátio de Eventos, a programação de encerramento começa às 18h15, com a apresentação do projeto Sanfona para Elas. Em seguida, às 18h30, acontece o tradicional Forró Gigante. A noite segue com shows de Thiaguinho, Gusttavo Lima e Xand Avião.

Em Arcoverde, a programação se estende por todo o fim de semana. No sábado, sobem ao palco as bandas Limão com Mel e Noda de Caju. Já no domingo (28), as atrações são Forrozão Chacal e Matheus & Kauan.

Na capital, há programação na Avenida Rio Branco, a partir do meio-dia, e no Sítio da Trindade, que conta com três polos: Infantil, Sala de Reboco e Palco Principal.

Procissões e homenagens a São Pedro

Na segunda-feira (29), Dia de São Pedro, a Colônia de Pescadores do Pina, na Zona Sul do Recife, promove uma programação especial em homenagem ao padroeiro dos pescadores.

As atividades começam às 6h, com queima de fogos e café da manhã solidário. Às 7h, será celebrada uma missa, seguida por uma procissão marítima que sairá da Igreja de São José dos Pescadores em direção à Igreja da Santa Cruz, na Praia dos Milagres, em Olinda.

Após a chegada da procissão, será celebrada outra missa, desta vez na igreja da Praia dos Milagres. A noite o bairro do Pina recebe programação profana, com shows. No Recife, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, localizada no Pátio de São Pedro, também realiza uma celebração religiosa em homenagem ao santo, a partir do meio-dia.

Programação



27 de junho



Recife

Avenida Rio Branco

Trio Tempero do Forró

Quadrilha Junina Dona Matuta

Balé Deveras

Coco do Juremá

Reinivaldo Pinheiro

Alexandre Rodrigues - Baile de Pife

Nailson Vieira

Banda Coruja e Seus Tangarás



Sítio da Trindade

As Netas de Selma do Coco

Lia de Itamaracá

Liv Moraes

Josildo Sá

Jorge de Altinho

Carpina

Raphaella Santos

Priscila Senna

César Menotti & Fabiano

Ávine Vinny



Caruaru

Forró Gigante

Thiaguinho

Gusttavo Lima

Xand Avião



Petrolina

Henrique e Juliano

Nattan

Léo Foguete

Calcinha Preta

Grelo

Patrick Costa



Arcoverde

Flávio Leandro

Noda de Caju

Limão com Mel

Sítio Trindade

As Netas de Selma do Coco

Lia de Itamaracá

Liv Moraes

Josildo Sá

Jorge de Altinho



Olinda

Praça do Fortim do Queijo - Carmo

DJ Gilson Martins

Cláudio da Rabeca

Capim com Mel

Banda Santropê

Petrúcio Amorim



28 de junho



Arcoverde

Carlos e Fábio

Forrozão Chacal

Matheus & Kauan



Recife

Av. Rio Branco

Trio Forró Bombado (itinerante)

Cia Trapiá de Dança

Quadrilha Raio de Sol

Coco de Umbigada

Ângelo Gabriel

Terezinha do Acordeon

Juba



Sítio Trindade

Palco Principal

Pernambucaneando

Mestre Gennaro

Nádia Maia

Nando Cordel

Maciel Melo

29 de junho

Bairro do Pina

Quadrilha Junina Zé Matuto

George Silva

Marron Brasileiro

Silvana Salazar

Banda Vem com Elvis

Banda Pegada Boyzinho

DJ Guilherme nos intervalos

