São João movimenta R$ 1,1 bilhão e aquece mercado em Pernambuco

São João de Vitória de Santo Antão (Foto: Divulgação)

Mais do que uma das principais manifestações culturais do Nordeste, o São João também se consolida como um importante motor da economia pernambucana. A festa movimenta cadeias produtivas ligadas ao turismo, comércio, transporte, alimentação, hospedagem, vestuário e entretenimento, gerando renda para milhares de trabalhadores em diversas regiões do estado.

Em 2025, o ciclo junino movimentou cerca de R$ 1,1 bilhão em receitas e atraiu aproximadamente 1,6 milhão de pessoas, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE), com base em dados da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado.



O impacto econômico das festividades vai além do aumento das vendas e da ocupação hoteleira. A modernização dos meios de pagamento, impulsionada pela popularização do Pix, das maquininhas e dos aplicativos de gestão financeira, tem transformado a forma como empreendedores e consumidores realizam transações durante o período junino.

Paralelo a isso, a época também é uma oportunidade para a população buscar soluções de investimento e planejamento financeiro, fortalecendo a inclusão econômica nas regiões onde a festa movimenta a renda local.

Para Artur Sales, líder da XP em Pernambuco, o estado acompanha uma tendência nacional na busca por investimentos. “Anos atrás, o acesso à informação sobre investimentos era restrito a um público seleto. Hoje, com a democratização da informação e o surgimento de influenciadores, investir caiu no gosto do brasileiro, e o pernambucano não ficou de fora desse movimento”, afirma.

Dados da B3 mostram que Pernambuco possui mais de 169 mil investidores pessoas físicas com cerca de R$ 10 bilhões na custódia. Entre os anos de 2024 e 2025 o estado registrou um crescimento de 6,39% no número de investidores em produtos de renda variável.

O especialista destaca que eventos como o São João representam ainda uma oportunidade para fortalecer a educação financeira. “Muitos negócios registram um aumento expressivo nas vendas durante o São João, mas é importante que esse ganho não fique restrito ao período da festa, o desafio é transformar parte desse resultado em planejamento, controle financeiro, diversificação e visão de longo prazo para investir no crescimento do negócio e construir mais segurança”, destaca.

Artur também aponta que mesmo com o conservadorismo, característica forte do investidor pernambucano, aos poucos, eles entendem que diversificar traz mais segurança, o que está diretamente ligada à proteção do patrimônio..

Ele analisa que essas mudanças também alcançam o interior do estado, onde os hábitos ainda guardam forte vínculo com a relação presencial e a confiança no assessor. “O olho no olho é essencial. A credibilidade nasce da conversa, da escuta, e é assim que temos avançado nesse território. É um cenário desafiador, mas cheio de oportunidades”, completa Artur.