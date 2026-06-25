Dois brasileiros estão entre vítimas do terremoto na Venezuela

Um terremoto duplo, o maior na Venezuela em mais de um século, matou pelo menos 188 pessoas e destruiu vários prédios perto da capital (Federico Parra/AFP)

Dois brasileiros estão entre as vítimas fatais dos tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A informação foi divulgada às 20h30 desta quinta-feira (25) pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) — o Itamaraty —, via X (antigo Twitter). Até a última atualização deste texto, as autoridades locais haviam confirmado 188 mortos e 1.520 feridos.

“O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e de um cidadão brasileiros em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela”, lamentou a pasta, que indicou prestar assistência consular às famílias das vítimas. Informações pessoais, como nome, idade ou estado de origem, não foram divulgadas pelo Itamaraty, em atendimento ao direito à privacidade.