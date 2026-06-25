Pernambuco forma 457 policiais civis e recebe 124 novas viaturas

Formatura de policiais civis de Pernambuco (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A Polícia Civil de Pernambuco formou, nesta quinta-feira (25), 457 novos servidores, entre delegados, agentes e escrivães. A formação contou com uma cerimônia no Centro de Convenções, em Olinda, onde também foram entregues 124 viaturas para as Polícias Civil e Militar e quatro unidades móveis de atendimento a mulheres vítimas de violência.

Ao todo, foram formados 44 delegados, 265 agentes e 148 escrivães. Segundo o governo estadual, os profissionais serão incorporados às atividades de investigação criminal, polícia judiciária e atendimento à população em diferentes regiões de Pernambuco.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), esta é a segunda turma formada desde novembro do ano passado. Com os novos servidores, o reforço no efetivo da Polícia Civil passa de 900 policiais no período.

As 124 viaturas entregues são do modelo SUV (Chevrolet Spin) e serão destinadas às Polícias Civil e Militar para reforçar o policiamento ostensivo e as atividades de polícia judiciária, principalmente no Recife e na Região Metropolitana.

“É uma alegria imensa dar oportunidade de trabalho e realizar sonhos de muitas pessoas por entrarem no serviço público. Mais que isso, a chegada dos novos policiais beneficia o povo de Pernambuco, que vê de perto a segurança pública do nosso Estado sendo transformada", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Durante a solenidade, a escrivã Leila Fernandes de Abrantes, 1ª colocada do curso, enfatizou a emoção do momento. “Hoje, ao jurarmos honrar esta missão, reafirmamos nosso compromisso com a proteção da sociedade, com a esperança de quem mais precisa e com a coragem de servir mesmo diante dos desafios”, afirmou.

Atendimento a mulheres

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Durante o evento, o governo de Pernambuco também entregou quatro unidades móveis de atendimento especializado a mulheres em situação de violência. Os veículos fazem parte de um conjunto de seis unidades previsto pela gestão estadual.

Segundo a Secretaria da Mulher, as equipes são compostas por psicólogas, assistentes sociais e advogadas, oferecendo acolhimento, orientação e encaminhamento às vítimas. As unidades devem percorrer municípios de todas as regiões do Estado.

Ainda de acordo com o governo, cerca de R$ 15 milhões foram investidos, desde 2023, na implantação dos equipamentos. As ações integram o programa estadual Juntos Pela Segurança.