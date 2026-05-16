Polícia prende suspeitos de atropelar corredora na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru

Prisões ocorreram nesta sexta-feira (15) em Lajedo durante a Operação Pace; motorista havia fugido sem prestar socorro à vítima, que segue internada

A Operação Pace foi deflagrada nesta sexta-feira (15) (Foto: Divulgação/PCPE)

Duas pessoas foram presas temporariamente, nesta sexta-feira (15), por suspeita de envolvimento no atropelamento da corredora Letícia Ferreira, de 29 anos, atingida por uma caminhonete, no domingo (10), em Caruaru, no Agreste do estado.

Os suspeitos foram alvos da Operação Pace, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, no município de Lajedo.

Além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão de aparelhos telefônicos, todos expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru.

A operação foi coordenada pelos delegados Natália Araújo e Alberes Cristiany, por meio da 89ª Delegacia de Polícia de Caruaru. A ação mobilizou 22 policiais civis, além do efetivo do 1º Biesp e de equipes da Operação Malhas da Lei (AIS-14).

De acordo com a polícia, as investigações continuam com o objetivo de esclarecer integralmente as circunstâncias do crime e identificar possíveis outros envolvidos.

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Relembre o caso

O atropelamento ocorreu no bairro Maurício de Nassau. Letícia Ferreira corria na calçada na Avenida Agamenon Magalhães quando foi surpreendida pelo veículo.

Câmeras de segurança da área registraram o momento em que a vítima percebe a caminhonete avançando em sua direção. As imagens mostram que ela ainda tentou correr para escapar, mas foi atingida e arremessada para o meio da pista. Outros ângulos do circuito de segurança registraram a movimentação de pedestres e motoristas que passavam pelo local e correram para auxiliar a vítima logo após o impacto. O condutor da caminhonete, no entanto, fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro.

Letícia foi encaminhada para uma unidade hospitalar da rede privada com uma hemorragia no baço. Ela precisou passar por cirurgia. Segundo a TV Asa Branca, a família informou que seu estado de saúde é considerado estável.