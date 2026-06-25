Apac publica alerta e chuva pode chegar a 50mm de volume em região de Pernambuco

Conforme publicação da Apac, a chuva prevista para a Zona da Mata Sul pode chegar a 50mm de volume nesta quinta-feira (25)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou um alerta de Estado de Observação para a Zona da Mata Sul do estado ao longo desta quinta-feira (25).

Segundo o alerta amarelo da Apac, chuva pode chegar a 50mm de volume nos municípios da região.

A expectativa, conforme publicação da última quarta-feira, é que a Zona da Mata Norte e a Região Metropolitana do Recife também entrem em Estado de Observação na sexta-feira.