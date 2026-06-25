Inmet atualiza previsão e eleva risco de chuva para até 100 mm em 25 cidades de Pernambuco

Os 25 municípios de Pernambuco que, conforme o Inmet, estão com risco de chuva de até 100 milímetros são da Região Metropolitana e Zona da Mata; confira quais são

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou sua previsão para Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (25), elevando o nível de severidade de chuva para Perigo, ou bandeira laranja.

No total, 25 municípios da Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul estão com risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

O alerta emitido pelo Inmet tem validade para toda a quinta-feira.

A atualização do Inmet desta quinta, além de elevar o risco de chuva com maior volume de água, ampliou o número de municípios que estavam sob bandeira amarela, Perigo Potencial.

O instituto aponta 104 municípios, também do Grande Recife e zonas da mata, além de parte do Agreste, com possibilidade de chuva até 50mm/dia.

Veja os 25 municípios que estão com bandeira laranja do Inmet:

Abreu e Lima



Água Preta



Araçoiaba



Barreiros



Cabo de Santo Agostinho



Camaragibe



Escada



Gameleira



Goiana



Igarassu



Ilha de Itamaracá



Ipojuca



Itapissuma



Itaquitinga



Jaboatão dos Guararapes



Moreno



Olinda



Paudalho



Paulista



Recife



Ribeirão



Rio Formoso



São José da Coroa Grande



São Lourenço da Mata



Sirinhaém



Tamandaré





