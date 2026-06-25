° / °
Vida Urbana
CLIMA

Inmet atualiza previsão e eleva risco de chuva para até 100 mm em 25 cidades de Pernambuco

Os 25 municípios de Pernambuco que, conforme o Inmet, estão com risco de chuva de até 100 milímetros são da Região Metropolitana e Zona da Mata; confira quais são

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/06/2026 às 11:59

Seguir no Google News Seguir

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva/RAFAEL VIEIRA/DP

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou sua previsão para Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (25), elevando o nível de severidade de chuva para Perigo, ou bandeira laranja.

No total, 25 municípios da Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul estão com risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

O alerta emitido pelo Inmet tem validade para toda a quinta-feira.

A atualização do Inmet desta quinta, além de elevar o risco de chuva com maior volume de água, ampliou o número de municípios que estavam sob bandeira amarela, Perigo Potencial.

O instituto aponta 104 municípios, também do Grande Recife e zonas da mata, além de parte do Agreste, com possibilidade de chuva até 50mm/dia.

Veja os 25 municípios que estão com bandeira laranja do Inmet:

  • Abreu e Lima
  • Água Preta
  • Araçoiaba
  • Barreiros
  • Cabo de Santo Agostinho
  • Camaragibe
  • Escada
  • Gameleira
  • Goiana
  • Igarassu
  • Ilha de Itamaracá
  • Ipojuca
  • Itapissuma
  • Itaquitinga
  • Jaboatão dos Guararapes
  • Moreno
  • Olinda
  • Paudalho
  • Paulista
  • Recife
  • Ribeirão
  • Rio Formoso
  • São José da Coroa Grande
  • São Lourenço da Mata
  • Sirinhaém
  • Tamandaré


Chuva , Inmet , Pernambuco
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP