Inmet atualiza previsão e eleva risco de chuva para até 100 mm em 25 cidades de Pernambuco
Os 25 municípios de Pernambuco que, conforme o Inmet, estão com risco de chuva de até 100 milímetros são da Região Metropolitana e Zona da Mata; confira quais são
Publicado: 25/06/2026 às 11:59
Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou sua previsão para Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (25), elevando o nível de severidade de chuva para Perigo, ou bandeira laranja.
No total, 25 municípios da Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul estão com risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).
O alerta emitido pelo Inmet tem validade para toda a quinta-feira.
A atualização do Inmet desta quinta, além de elevar o risco de chuva com maior volume de água, ampliou o número de municípios que estavam sob bandeira amarela, Perigo Potencial.
O instituto aponta 104 municípios, também do Grande Recife e zonas da mata, além de parte do Agreste, com possibilidade de chuva até 50mm/dia.
Veja os 25 municípios que estão com bandeira laranja do Inmet:
- Abreu e Lima
- Água Preta
- Araçoiaba
- Barreiros
- Cabo de Santo Agostinho
- Camaragibe
- Escada
- Gameleira
- Goiana
- Igarassu
- Ilha de Itamaracá
- Ipojuca
- Itapissuma
- Itaquitinga
- Jaboatão dos Guararapes
- Moreno
- Olinda
- Paudalho
- Paulista
- Recife
- Ribeirão
- Rio Formoso
- São José da Coroa Grande
- São Lourenço da Mata
- Sirinhaém
- Tamandaré