Segunda vítima do tiroteio em festa junina na zona norte do Recife tem morte confirmada pelo HR

O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife; na ocasião três pessoas foram baleadas, duas evoluíram para óbito e uma segue internada no HR

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Morreu, no Hospital da Restauração, a segunda vítima do tiroteio ocorrido na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro da Bomba do Hemetério, na zona norte do Recife, durante festa junina. A vítima, de 27 anos, foi identificada como José Carlos Lacerda.

A informação foi confirmada pelo HR na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a nota enviada, “o paciente de 27 anos morreu após dar entrada no HR”.

Como foi

Segundo informações repassadas à Polícia, dois homens em uma motocicleta, um de roupa preta e outro de branco, chegaram ao local. Um dos suspeitos sacou uma arma e efetuou diversos disparos de arma de fogo, enquanto o outro agredia uma das vítimas com chutes.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Durante o ataque, uma mulher de 19 anos, identificada como Liviany Miranda Viana, foi atingida na região da cabeça. Ela chegou a ser socorrida para a Policlínica Amaury Coutinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

José Carlos, que seria o alvo dos criminosos, também foi baleado. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, no centro do Recife, onde teve o óbito confirmado.

Uma terceira vítima, uma adolescente de 17 anos, baleada na perna, foi transferida também para o HR. Segundo o hospital, “a paciente menor de idade segue internada”.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de duplo homicídio consumado está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“As investigações seguem em andamento”, informou a corporação.

