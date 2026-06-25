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Motorista atropela multidão que celebrava vitória da seleção mexicana na Copa 2026

Motorista atropela torcedores que celebravam triunfo do México na Copa do Mundo

Paulo Mota

Publicado: 25/06/2026 às 12:32

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Motorista atropela multidão que celebrava vitória do México/Reprodução

Motorista atropela multidão que celebrava vitória do México (Reprodução)

A festa da torcida mexicana pela vitória da seleção nacional na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo terminou em desfecho trágico na noite da última quarta-feira (24). Com a liderança da chave e a classificação para a próxima fase já garantida de forma antecipada, o público se concentrava no centro turístico de Cabo San Lucas, no sul do estado de Baixa Califórnia, para celebrar o resultado positivo, quando um motorista avançou com o carro contra a multidão.

De acordo com informações da prefeitura local, o condutor do veículo acelerou em direção ao grupo de pessoas. Embora as autoridades locais ainda não tenham divulgado um balanço oficial consolidado, a imprensa mexicana informou que pelo menos 17 pessoas ficaram gravemente feridas.

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Reação e tentativa de linchamento
Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento do impacto e a confusão que se seguiu na cidade turística. As imagens mostram o automóvel colidindo contra o meio-fio logo após atingir os pedestres.

Na sequência do atropelamento, dezenas de torcedores que presenciaram a cena cercaram o veículo. O motorista e os passageiros foram retirados do carro e agredidos pela multidão antes da chegada das forças de segurança.

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Investigação e custódia
A polícia interveio para conter o tumulto e isolar a área. Segundo a prefeitura de Cabo San Lucas, o motorista foi detido em flagrante e encaminhado sob custódia policial para um hospital da região devido aos ferimentos causados pelas agressões.

O homem permanece internado e à disposição da Justiça mexicana, que investiga as motivações do ocorrido. Até a última atualização desta reportagem, as autoridades não haviam divulgado o boletim médico com o estado de saúde atualizado dos feridos.

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