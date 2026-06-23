Magistrado pernambucano, José Caubi Arraes Bandeira ficou nacionalmente conhecido nos anos 1990 ao substituir pena de prisão por serviços em uma igreja

Morre aos 84 anos juiz José Caubi Arraes Bandeira, pioneiro das penas alternativas no Brasil (Divulgação)

O juiz de Direito José Caubi Arraes Bandeira morreu nesta terça-feira (23), aos 84 anos. Nascido em 22 de setembro de 1941, o magistrado pernambucano é reconhecido como um dos pioneiros na aplicação de penas alternativas no Brasil, deixando um legado marcado pelo compromisso com a ressocialização e pela busca de soluções inovadoras na Justiça Criminal.

A notoriedade de José Caubi veio na década de 1990, quando atuava na 2ª Vara de Delitos contra o Patrimônio do Recife. Em um caso de estelionato que chamou atenção em todo o país, ele substituiu a pena de prisão por medidas alternativas: determinou que o condenado frequentasse missas e realizasse serviços de limpeza em uma igreja. Ex-seminarista, o magistrado não delegou a fiscalização - acompanhava pessoalmente o cumprimento da sentença.

A postura não era isolada. Ao longo de sua atuação na 9ª Vara Criminal da Capital, José Caubi defendeu ativamente alternativas ao encarceramento como instrumento de reinserção social. O trabalho foi reconhecido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, que lhe concedeu votos de aplauso e homenagens.

Fora das salas de audiência do Recife, o juiz também deixou marca no interior do estado. Em 1989, foi o responsável pela instalação oficial da Comarca de Ibimirim, no Sertão pernambucano, contribuindo para a expansão da estrutura do Poder Judiciário estadual em regiões distantes da capital.

O velório teve início às 11h30 desta terça-feira (23), enquanto o enterro teve início às 16h30 do mesmo dia.