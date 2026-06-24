Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de estuprar e filmar enteada de 3 anos em Jaboatão

Mãe da criança encontrou os vídeos. Ela também relatou que a filha estava com medo de ficar a sós com o padrasto.

Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva de um homem, de 30 anos, investigado por abusar sexualmente da enteada de 3 anos, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada na segunda-feira (22).

De acordo com o processo, o caso veio à tona depois que a mãe da criança encontrou vídeos no celular do companheiro, que mostrariam situações de abuso envolvendo a filha. Ao ver o conteúdo, ela acionou a polícia.

A mãe se relacionava com o suspeito desde março de 2026. Além de ter encontrado os vídeos, a mulher relatou que a criança passou a manifestar medo de ficar a sós com o padrasto e apresentou queixas de dor há cerca de 15 dias.

Médica responsável por atender a criança registrou a hipótese de "abuso sexual crônico" em documentos anexados aos autos.

"É evidente a necessidade da decretação da prisão preventiva, na medida em que o autuado supostamente praticou o delito contra vítima de apenas 3 anos de idade, em contexto doméstico e de confiança, valendo-se do relacionamento afetivo mantido com a genitora da criança para ter acesso à vítima, além de ter registrado os atos em vídeo", escreve o juiz na decisão.

O juiz determina, então, que o acusado seja encaminhado ao Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, ou outro estabelecimento indicado pelo governo.



Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia especializada em atendimento à mulher, em Prazeres. O material encontrado no celular está sendo analisado pelos investigadores.