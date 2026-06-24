Jovem de 19 anos morre e homem fica ferido após ataque a tiros no Recife

A jovem, de 19 anos, faleceu no local, enquanto o homem, de 27, foi socorrido para uma unidade hospitalar local

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após ataque a tiros no bairro de Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, na madrugada desta quarta-feira (24).

A jovem, de 19 anos, faleceu no local, enquanto o homem, de 27, foi socorrido para uma unidade hospitalar local. Os dois foram encontrados com perfurações de arma de fogo, em via pública.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou ter registrado, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.

“As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, disse a corporação.

