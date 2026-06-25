"Um faroeste", diz ferida em tiroteio que deixou 1 morto e 15 feridos em Serra Talhada

O tiroteio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24), durante a Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco; um suspeito de 36 anos morreu no local e outras 15 pessoas, incluindo 5 PMs e 10 civis, ficaram feridas

Jovem Rafaela, baleada na madrugada desta quarta-feira (24) durante um tiroteio na Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

“Virou um faroeste”, afirmou a jovem Rafaela, baleada na madrugada desta quarta-feira (24) durante um tiroteio na Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Na ocorrência, um homem de 36 anos foi morto e outras 15 pessoas ficaram feridas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem relata que foi atingida por dois disparos nas pernas enquanto participava da festa. Ela explica ainda que um dos tiros foi de raspão, mas o outro ficou alojado na região da tíbia e precisará ser retirado por meio de cirurgia após o período de cicatrização.

“Eu levei dois tiros na perna. Uma bala ficou cravada na minha canela e a outra saiu de raspão. Agora preciso esperar alguns dias para poder fazer a retirada do projétil”, relatou.

De acordo com a vítima, o tiroteio começou após uma confusão envolvendo um homem armado e policiais militares que atuavam no evento.

Ela afirmou que estava próxima ao local quando ouviu pessoas alertando sobre os disparos e, ao tentar fugir, acabou sendo atingida.

“Eu só ouvi alguém gritar que ele estava armado. Quando olhei para trás para correr, senti o impacto na minha perna. Só depois percebi que estava sangrando muito”, disse.

Rafaela também criticou a segurança do evento e afirmou que houve falhas tanto na fiscalização de acesso ao espaço quanto na condução da ocorrência. Em seu relato, ela demonstrou indignação com o risco ao qual centenas de pessoas foram expostas durante os festejos.

“Era um ambiente de festa, com famílias, crianças e idosos. Imagina se uma bala dessas atinge uma criança. Aquilo virou um verdadeiro faroeste”, declarou.

O caso

O tiroteio ocorreu durante a programação junina da Estação do Forró. Segundo informações da Polícia Militar, o homem apontado como responsável pelos disparos tinha 36 anos, foi baleado durante a intervenção policial, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da morte do suspeito, outras 15 pessoas ficaram feridas, entre elas cinco policiais militares. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Eduardo Campos e para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Em nota, a Polícia Militar informou que acompanha a situação das vítimas e presta apoio às equipes envolvidas. Já a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e motivações da ocorrência.

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, afirmou que acionou as autoridades de segurança pública para acompanhar o caso e manifestou solidariedade às vítimas, seus familiares e aos policiais feridos durante a ação.