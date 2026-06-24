Mulher é morta dentro de casa em Petrolina, no Sertão; ex-companheiro está foragido

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas, na madrugada desta quarta-feira (24), dentro da residência onde morava na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O ex-companheiro é suspeito do crime.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi atingida por golpes de faca. Após o crime, o ex-companheiro da vítima, de 38 anos, fugiu. Ele ainda não foi localizado.

A 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina informou ter instaurado inquérito para investigar o crime de feminicídio.