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FEMINICÍDIO

Mulher é morta dentro de casa em Petrolina, no Sertão; ex-companheiro está foragido

Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24), na zona rural do município

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/06/2026 às 19:15

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Viatura da PCPE/Foto: @delegaciadocabo

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas, na madrugada desta quarta-feira (24), dentro da residência onde morava na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O ex-companheiro é suspeito do crime.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi atingida por golpes de faca. Após o crime, o ex-companheiro da vítima, de 38 anos, fugiu. Ele ainda não foi localizado.

A 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina informou ter instaurado inquérito para investigar o crime de feminicídio.

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feminicídio , petrolina , Sertão de Pernambuco
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