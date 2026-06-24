Contagem regressiva: Copa do Mundo Feminina no Brasil começa daqui a um ano

País será palco do maior torneio da modalidade pela primeira vez

Seleção Brasileira Feminina em jogo na Arena Castelão (Li?via Villas Boas/CBF)

Falta exatamente um ano para a bola rolar na maior competição do futebol feminino mundial. Em 24 de junho de 2027, o Brasil receberá pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina da FIFA, tornando-se também o primeiro país da América do Sul a sediar o torneio. E Recife estará no centro desse momento histórico, com a Arena de Pernambuco entre os oito estádios escolhidos para receber partidas da competição.

A contagem regressiva ganha um significado especial para o futebol brasileiro. Além de representar uma oportunidade inédita de impulsionar a modalidade no país, o Mundial de 2027 pode marcar o início de uma nova era para o futebol feminino nacional, que sonha com a conquista de um título ainda inédito diante de sua torcida.

Recife no mapa do futebol mundial

Escolhida como uma das cidades-sede, Recife voltará a receber um grande evento da Fifa após ter sido palco da Copa do Mundo masculina de 2014. A Arena de Pernambuco estará entre os estádios que receberão partidas do torneio, colocando a capital pernambucana novamente na rota do futebol internacional.

Além de Recife, a competição será disputada em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A expectativa é que a competição movimente o turismo, a economia e fortaleça ainda mais a visibilidade do futebol feminino em todo o país.

Última Copa com 32 seleções

A edição de 2027 também terá um caráter histórico por outro motivo. Será a última Copa do Mundo Feminina disputada com 32 seleções. A partir da edição de 2031, a Fifa ampliará o torneio para 48 equipes, seguindo o modelo adotado também no futebol masculino.

Ao todo, serão oito grupos com quatro seleções cada. A fase de grupos acontecerá entre os dias 24 de junho e 8 de julho. As oitavas de final serão disputadas de 10 a 13 de julho, as quartas de final nos dias 16 e 17, as semifinais em 20 e 21 de julho, enquanto a decisão do terceiro lugar ocorrerá em 24 de julho. A grande final está marcada para 25 de julho de 2027.

Brasil em busca de um título inédito

Dona de uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial, a Seleção Brasileira feminina ainda busca seu primeiro título de Copa do Mundo. A melhor campanha aconteceu em 2007, na China, quando o Brasil chegou à decisão, mas acabou derrotado pela Alemanha.

Agora, com a oportunidade de jogar em casa, a expectativa é que a equipe tente repetir o protagonismo histórico de nomes como Marta e construir uma nova trajetória vencedora diante da torcida brasileira.

Até o momento, 14 seleções já garantiram presença no Mundial: Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, China, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Filipinas, França, Japão e Nova Zelândia.