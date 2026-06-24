Mutirão do SUS em Pernambuco reativa salas e realiza quase mil cirurgias nesta semana

Mobilização do Ministério da Saúde amplia exames e procedimentos eletivos adicionais em hospitais públicos e filantrópicos no Recife e em Goiana

Em números concretos: internação reduzida à metade e retorno às atividades em um quarto do tempo em relação à cirurgia tradicional (Foto: Anna Bizon/freepik)

Entre a segunda-feira (22) e o próximo sábado (27), hospitais públicos, privados e filantrópicos de Pernambuco terão suas estruturas e equipes reforçadas para realizar 946 cirurgias a mais do que a rotina padrão.

A iniciativa faz parte do programa nacional Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que visa desafogar a demanda reprimida e reduzir o tempo de espera de pacientes que já estão na fila de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Recife, os atendimentos acontecem no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Já em Goiana, na Zona da Mata Norte, os procedimentos serão realizados no Hospital Belarmino Correia.

O público-alvo receberá cuidados integrados, o que inclui o acompanhamento pré-operatório, a cirurgia e o pós-operatório. Entre as especialidades contempladas na mobilização em Pernambuco estão cirurgias pediátricas, cirurgias de catarata, procedimentos de cabeça e pescoço e cirurgias do sistema digestivo.

Para viabilizar a ação, o Ministério da Saúde está contratando equipes, insumos e equipamentos para reativar salas cirúrgicas paradas em unidades de saúde estaduais e municipais, além de trocar o atendimento em instituições privadas por créditos financeiros para abater tributos federais.

"Estamos mobilizando toda a capacidade instalada do país, com hospitais públicos, filantrópicos e privados trabalhando juntos para ampliar o atendimento especializado. Onde faltava profissionais e equipamentos, nós estamos levando", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Mutirão do SUS em outros estados

Ao todo, a mobilização ocorrerá também em outros 19 estados e contará com a participação de 46 estabelecimentos de saúde. Serão ofertados cerca de 16 mil procedimentos especializados, sendo 2,3 mil por meio da modalidade de créditos financeiros e mais de 13 mil pela modalidade 2, que reativa estruturas públicas com capacidade ociosa para ampliar rapidamente a oferta de atendimento especializado no SUS.

Participam: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

