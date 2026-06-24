Tempo em Pernambuco: Inmet emite alertas de chuvas intensas e baixa umidade nesta quinta

59 municípios do Grande Recife, Agreste, Zona da Mata e Sertão estão sob avisos de perigo potencial; veja a lista de cidades afetadas

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois avisos meteorológicos para Pernambuco nesta quinta-feira (25). Enquanto o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste devem se preparar para chuvas intensas, o Sertão enfrenta um alerta de baixa umidade do ar. Ambos os alertas são de bandeira amarela, Estado de Perigo Potencial.

Chuvas Intensas

Segundo o Inmet, o alerta de chuvas intensas tem início previsto para as 15h e segue válido até as 23h59. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é considerado baixo.

Em caso de rajadas de vento, o órgão orienta não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

As cidades afetadas pelas chuvas são: Abreu e Lima, Água Preta, Aliança, Amaraji, Araçoiaba, Barreiros, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Catende, Chã de Alegria, Chã Grande, Condado, Cortês, Escada, Feira Nova, Gameleira, Glória do Goitá, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Maraial, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Palmares, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Primavera, Recife, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Tamandaré, Tracunhaém e Vitória de Santo Antão.

Tempo seco

Já para o Sertão pernambucano, o aviso é de tempo seco e vale das 12h às 18h desta quinta-feira. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. As recomendações incluem beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

As cidades afetadas são: Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Ipubi, Ouricuri, Petrolina, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Para ambos os casos, a população pode obter mais informações ou acionar socorro junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

