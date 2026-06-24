Cinco PMs estão entre vítimas de tiroteio na Estação do Forró, em Serra Talhada

Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas no tiroteio na Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão, durante os festejos juninos

Tiroteio em festa junina deixou um morto e 15 feridos em Serra Talhada, no Sertão (Reprodução/Redes Sociais)

Cinco dos 15 feridos em um tiroteio na Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão, durante os festejos juninos, na madrugada desta quarta-feira (24), eram policiais militares.

O suspeito de efetuar os disparos, um homem de 36 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As outras 15 vítimas, por sua vez, receberam atendimento médico no Hospital Eduardo Campos e no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que a Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado atuou na ocorrência por meio de duas operativas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e mobilizou três viaturas, sendo duas ambulâncias de resgate e uma viatura de combate a incêndio e salvamento, que atuaram em conjunto com equipes do Samu e de ambulâncias locais.

“A Polícia Militar de Pernambuco acompanha a ocorrência e o estado de saúde das vítimas, prestando o apoio necessário às equipes envolvidas”, disse a PMPE. “A Polícia Civil de Pernambuco instaurará inquérito policial para apurar rigorosamente as circunstâncias e motivações da ocorrência.”

