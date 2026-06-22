Morre Clive Davis, produtor musical descobriu de Aerosmith a Whitney Houston

Whitney Houston e Clive Davis, produtor responsável pelo lançamento da artista (Reprodução/Redes sociais)

A indústria da música norte-americana deve muito ao executivo Clive Davis, que faleceu, aos 94 anos, nesta segunda-feira (22), em Manhattan, Nova York. O produtor musical tinha em seu currículo o mérito por lançar os holofotes sobre nomes que marcaram a música do século 20, como Bruce Springsteen, Janis Joplin, Whitney Houston e Aerosmith.

Nas redes sociais, sua família comunicou o falecimento. “Ele foi uma lenda icônica da música, cuja visão, instinto e busca incansável pela excelência moldaram a trilha sonora de inúmeras vidas”, diz a publicação. Em sua trajetória, Davis dirigiu gravadoras renomadas, como a Columbia e o RCA Group, e foi diretor criativo da Sony Music Entertainment.

Na Arista Records, relançou a carreira de Aretha Franklin e descobriu Patti Smith e Whitney Houston. A relação com esta última é o fio condutor de I Wanna Dance with Somebody — A História de Whitney Houston (2022). No longa, Davis não é apenas co-produtor da superestrela, morta em 2012, mas também um amigo e uma figura paternalista.

Ao longo da vida, ele colecionou quatro Grammys pela produção de trabalhos com artistas como Kelly Clarkson e Jennifer Hudson, além de um quinto pela contribuição à música. Clive Davis havia sido hospitalizado com uma infecção respiratória, mas recebeu alta no último dia 4 de junho e estava em casa se recuperando quando faleceu por complicações do envelhecimento.

