Homem morre por intoxicação por metanol em Petrolina, no Sertão

A vítima tinha 32 anos; o caso eleva para quatro o número de ocorrências registradas no município

O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)

A Secretaria de Saúde de Petrolina, no Sertão, confirmou um novo caso de intoxicação por metanol no município. A vítima, um homem de 32 anos, faleceu no dia 19 de maio, nas proximidades de um shopping da cidade, mas a causa da morte só foi identificada após a conclusão dos laudos da Polícia Científica.

Segundo a Secretaria de Saúde, a confirmação oficial foi repassada na última semana, após exames apontarem a intoxicação por metanol como responsável pelo óbito. O caso segue sob investigação para identificar a procedência da bebida consumida pela vítima.

Com a nova confirmação, Petrolina passa a contabilizar quatro casos de intoxicação por metanol. Duas dessas ocorrências evoluíram para morte, incluindo uma vítima residente em Petrolina e outra no município de Juazeiro, na Bahia.

A Secretaria de Saúde reforça o alerta à população sobre os riscos do consumo de bebidas de origem desconhecida ou possivelmente adulteradas. As autoridades seguem apurando o caso para esclarecer as circunstâncias da intoxicação.