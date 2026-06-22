Ambulante é baleado por guarda civil durante fiscalização em Porto de Galinhas

Prefeitura afirma que disparo foi acidental durante abordagem da Guarda Civil Municipal. A vítima foi socorrida e está estável em unidade de saúde

Ambulante teria reagido à ação policial durante fiscalização (Foto: Reprodução/Instagram)

Um ambulante foi baleado no abdômen durante uma ação de fiscalização na praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo a Prefeitura de Ipojuca, o disparo teria ocorrido de forma acidental a partir da arma de um agente da Guarda Civil Municipal. Em nota, a gestão informou que houve “um disparo acidental da arma de um dos agentes, após contato involuntário da própria vítima com o equipamento durante a ação”.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o ambulante é detido por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), enquanto a movimentação atrai pessoas que estavam na praia. No vídeo, os agentes conduzem o homem até uma viatura.

A administração municipal informou que o trabalhador já havia sido abordado anteriormente por exercer atividade comercial sem autorização e que teria sido orientado sobre a necessidade de regularização para atuar na área. O nome dele não foi divulgado.

Durante a nova abordagem, o ambulante teria reagido de forma agressiva contra os fiscais, o que motivou o acionamento da Guarda Municipal para dar apoio à operação.

O disparo, segundo a gestão, ocorreu no momento em que os agentes tentavam conter o homem. Após o incidente, o ambulante foi socorrido pelos próprios guardas e levado para uma unidade de saúde.

De acordo com boletim divulgado pela prefeitura, o projétil atravessou o corpo da vítima. Ele permanece estável, medicado e aguarda transferência para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, onde deve receber atendimento especializado.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que os agentes atuaram dentro de suas atribuições legais e que o caso será investigado pelos órgãos competentes, seguindo os protocolos administrativos previstos.