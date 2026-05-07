Troca de tiros com a polícia durante perseguição deixa três suspeitos baleados na PE-15, em Olinda

A perseguição e o confronto armado ocorreram na noite desta quarta-feira (6), na PE-15, em Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife; um dos disparos atingiu a janela da UPA do bairro

Tiroteio na PE-15 termina com quatro suspeitos e dois feridos após perseguição com a polícia, em Olinda (Foto: REPRODUÇÃO/REDES)

Quatro suspeitos foram presos, sendo três deles feridos a tiros, após uma perseguição que terminou em intensa troca de tiros com policiais militares, na noite desta quarta-feira (6), em Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Os detidos foram identificados como Emerson Alexandre Araújo da Silva, de 23 anos; Michael Douglas Nascimento Gomes, de 26; William Alberto dos Santos Ferreira; e Yuri Siqueira de Andrade, de 28 anos.

Durante o confronto, vários disparos atingiram a janela da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, causando tensão entre moradores e pacientes que estavam na unidade no momento da ocorrência.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a ocorrência aconteceu por volta das 19h20, na Avenida Potiguar. Equipes do Gati, do 1º Batalhão da PM, realizavam rondas na área quando receberam denúncias sobre um carro ocupado por homens em atitude suspeita. A informação é que o grupo estaria se deslocando para executar um homicídio na região.

Os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o grupo tentou fugir, dando início a uma perseguição pela PE-15.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos passaram a atirar contra os agentes durante a fuga. Houve revide e intenso confronto armado. Em meio à troca de tiros, um dos disparos atingiu a janela da UPA de Cidade Tabajara. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Na tentativa de interceptar os criminosos, a polícia chegou a montar um bloqueio na via, mas os suspeitos conseguiram escapar por um acesso alternativo. A perseguição só terminou nas proximidades da unidade de saúde, onde os ocupantes do veículo acabaram capturados.

Imagens feitas após a ocorrência mostram o carro utilizado pelos suspeitos com diversas perfurações de disparos de arma de fogo. Com o grupo, os policiais apreenderam duas pistolas, sendo uma calibre .40 e outra .380. Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia informou ainda que o veículo utilizado na ação não possuía restrição de roubo e pertencia a Emerson Alexandre Araújo da Silva.

Dos cinco homens que estavam no carro, um conseguiu fugir. Três suspeitos foram baleados durante o confronto e socorridos inicialmente para a própria UPA de Cidade Tabajara. William Alberto dos Santos Ferreira e Yuri Siqueira de Andrade foram posteriormente transferidos para o Hospital da Restauração, onde permanecem internados sob custódia policial.

Já Michael Douglas Nascimento Gomes e Emerson Alexandre Araújo da Silva foram encaminhados ao DHPP. Este último, após receber atendimento médico..

Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, o grupo estaria se deslocando para executar um homicídio na região.

O que diz a PM

A Polícia Militar informa, através do 1º BPM, que prendeu quatro suspeitos na noite de ontem (6), em Olinda. A informação de que homens armados estariam circulando em um veículo levou o efetivo policial a realizar diligência na área.

O veículo foi localizado, mas os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga, momento em que iniciou o acompanhamento policial. Os envolvidos efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo, que revidou. Três suspeitos ficaram feridos e foram socorridos para a UPA de Tabajara, posteriormente dois foram transferidos para o Hospital da Restauração, onde seguem custodiados.

Os outros dois foram levados ao DHPP juntamente com o material apreendido, duas armas de fogo, uma pistola .40 e uma .380. Um quinto suspeito conseguiu fugir.

