Perseguição a carro roubado une motoristas de BYD no Recife e um deles é baleado

Grupo chamado 'Falcões Elétricos', formado por motoristas de aplicativo, ajudou a Polícia Militar a recuperar veículo

Motoristas de carros elétricos ajudam PM em perseguição a veículo roubado no Recife (REPRODUÇÃO/REDES)

Um vídeo gravado por um motorista mostra o momento em que condutores de carros elétricos, conhecidos como Falcões Elétricos, ajudam policiais militares durante uma perseguição após o roubo de um veículo na noite da sexta-feira (15), no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes do 14º Batalhão foram acionadas após receberem informações de que um veículo modelo BYD havia sido roubado na localidade. Durante as diligências, o automóvel foi localizado e os policiais iniciaram a perseguição.



De acordo com a corporação, o carro fazia parte de um grupo com mais de 40 proprietários de veículos da mesma marca. Com auxílio do sistema de localização por GPS, os próprios motoristas passaram a acompanhar a movimentação do veículo roubado e auxiliaram os PMs durante a ocorrência.

Ainda conforme a PM, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. O veículo só foi interceptado após colidir com uma motocicleta e ser cercado por equipes do BPTran.

O motociclista atingido no acidente foi socorrido para uma unidade de saúde. Já um motorista de carro elétrico, de 22 anos, acabou baleado durante a ação e foi encaminhado para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Apesar da mobilização policial e da ajuda dos motoristas, os suspeitos abandonaram o veículo e conseguiram fugir a pé.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social também instaurou um procedimento preliminar para acompanhar o inquérito policial e apurar as circunstâncias da ocorrência.