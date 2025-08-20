Pela 1ª vez, PE tem mais motos do que veículos de passeio e preocupa Detran 

Conforme o levantamento do Detran-PE, até o mês de julho, foram registrados no estado 1.562.097 veículos de duas rodas, que envolvem motocicleta, motoneta e ciclomotores. Já a quantidade de veículos de passeio chegou a 1.538.192.

Motos já são maioria no trânsito em Pernambuco (Rafael Vieira/DP)

Pela primeira vez,o número de motos emplacadas no estado ultrapassou a quantidade de veículos de passeio registrados, segundo relatório do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

A inédita marca, registrada em abril de 2025, foi confirmada pelo Diario de Pernambuco, nesta quarta-feira (20).

Conforme o levantamento do Detran-PE, a frota atual do estado é de 3.758.345 veículos emplacados de todos os tipos.

Desse total, tinham sido registrados, até o mês de julho deste ano, 1.562.097 veículos de duas rodas, que englobam motocicletas, motonetas e ciclomotores. Já a quantidade de veículos de passeio chegou a 1.538.192.

Nos últimos cinco anos, Pernambuco registrou uma média anual de crescimento no número de motos de 56.425. A média de aumento do número de automóveis foi de 14.716, no mesmo período.

Conforme o agente de trânsito e instrutor do Detran-PE, Márcio Silva, esses números são causados pela facilidade para adquirir veículos de duas rodas, além da economia de combustível, oferta de emprego por meio de serviços por aplicativos e rapidez nos trajetos.

Apesar desses benefícios, esse aumento da circulação de motos traz preocupações para o Detran-PE sobre a quantidade de acidentes que podem crescer em Pernambuco.

“Esse aumento de motos traz uma preocupação não só para o Detran-PE, mas para o estado como um todo. Tanto que Pernambuco tem o Conselho Estadual de Prevenção de Acidentes de Motos (Cepam), que trabalha em parceria com ONGs e com o próprio Detran-PE para realizar ações que visam orientar e diminuir o número de sinistros no trânsito”, alerta Márcio Silva.

Ainda segundo o levantamento, a tendência é que o número de motos aumente ainda mais este ano.

Entre os sete primeiros meses de 2025, foram emplacados 70.823 novos veículos de duas rodas, uma média de 10.117 por mês.

Região Metropolitana do Recife

No Grande Recife, o quantitativo de automóveis, que atualmente são 797.367, ainda é superior aos 461.306 motos quantificadas na região.

Na capital pernambucana, o número de automóveis, que atualmente é de 399.615, supera o quantitativo de veículos de duas rodas que é de 198.474.

Outras cidades como Jaboatão dos Guararapes (110.975 automóveis contra 74.598 motos), Olinda (79.858 automóveis contra 49.173 motos), Paulista (67.534 automóveis contra 37.218 motos), Cabo de Santo Agostinho (31.271 automóveis contra 20.119 motos), e Camaragibe ( 26.764 automóveis contra 19.306) seguem as mesmas perspectivas

Apesar disso, o atual número de automóveis na Região Metropolitana do Recife representa uma redução de 56 veículos em comparação aos últimos cinco anos, enquanto que o número de motos registrou um acréscimo de 85.806 no mesmo período.

No Recife, por exemplo, houve uma redução de 10.271 automóveis, enquanto que o quantitativo de veículos de duas rodas cresceu em 32.291 entre os anos de 2021 e 2025.

Interior

De acordo com Márcio Silva, essa marca inédita alcançada pelo o estado é puxada por cidades do interior.

Em alguns municípios, o número de motos é superior ao número de automóveis. Em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, o atual número de motos é de 84.122, enquanto que o quantitativo de automóveis chega a 74.211.

Em Caruaru, no Agreste do estado, o número de veículos de duas rodas, que atualmente é de 88.127, ultrapassa os 85.275 automóveis.

Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado, também é outro destaque: são 32.647 motos para 23.114 automóveis