52,5% dos condutores de moto acidentados no estado este ano não tinham carteira, diz SES-PE

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), mais da metade dos condutores de moto acidentados este ano no estado não tinham habilitação. Em média, Pernambuco teve 77 feridos por dia em sinistros de trânsito envolvendo motos em 2026

Sargento da Polícia Militar morre em acidente de moto na BR-101, na Zona Norte do Recife (Reprodução/redes sociais)

Mais da metade dos condutores de moto vítimas de acidentes de trânsito em Pernambuco, este ano, não estava habilitada para guiar o veículo.

Em 52,51% dos casos, os pilotos não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir motocicletas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Pernambuco registrou, em média, 77 vítimas desse tipo de sinistro por dia neste ano, ainda segundo a SES.

Até o dia 14 de abril, a secretaria havia contabilizado 7.970 acidentados com moto no trânsito no estado. Deste total, 95 morreram.

Fraturas

A SES-PE também apontou os principais danos à saúde provocados pelos acidentes com moto.

As fraturas são o principal motivo de hospitalizações decorrentes de sinistros com motos.

Este ano, 3.563 vítimas tiveram fraturas nessas circunstâncias.

Cortes e Lacerações foram a segunda lesão mais frequente entre os acidentados: 1.063 casos. Torções e luxações vêm em seguida, com 610 ocorrências. Os politraumatismos foram a razão da hospitalização em 329 ocasiões.

Perfil

Ainda de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), é possível traçar o perfil mais comum das vítimas de acidentes de moto. Do total de vítimas mapeado pela pasta, 76% eram homens. A maioria deles, entre os 20 e 29 anos. Essa faixa etária também é a mais comum entre as mulheres: 32% delas estão entre as idades.

Mortes

Mais de uma pessoa morreu, em média, por dia em sinistros de trânsito envolvendo motocicletas no primeiro trimestre de 2026 em Pernambuco. Entre 1° de janeiro e 1° de abril, 95 pessoas perderam a vida nessas circunstâncias no estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Além disso, das 10.255 vítimas de sinistros de trânsito contabilizadas, 7.970 estavam utilizando motocicletas, seja como condutores ou passageiros, de acordo com a pasta. O número representa 77,7% dos casos.

Os 95 óbitos colocam os sinistros com moto como os mais fatais no estado. No mesmo período, acidentes envolvendo carros deixaram 24 mortos. Três pessoas morreram em sinistros de trânsito enquanto utilizavam bicicleta.

Do total de mortos este ano, 87 eram homens, o que representa 91% dos casos. Destes, 25 tinham entre 20 e 29 anos, configurando 26% das vítimas fatais.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado superou em sete o total de óbitos decorrentes de acidentes, também aponta da pasta. Em 2025, 985 pessoas morreram neste tipo de sinistro de trânsito. Isso significa que entre janeiro e março deste ano, Pernambuco já alcançou a marca de 9,6% do número de mortes contabilizado em todo o ano passado.

Localidades

A Região Metropolitana do Recife foi a que teve mais vítimas de sinistros de trânsito até 14 de abril, com 2.469. Deste total, 1.907 são vítimas dos chamados “acidentes de moto”. O dado corresponde a 77,2% dos registros na localidade.

Petrolina, no Sertão, é a cidade com mais vítimas de sinistros como moto este ano com 1.024 contabilizadas. Vitória de Santo Antão, na Mata Norte, é o segundo município do ranking, com 612. Recife fecha o top 3 com 418 acidentados.

Também no Sertão, Salgueiro e Arcoverde completam o top 5 cidades com mais vítimas de acidentes de moto este ano, 357 e 282, respectivamente.

Os dados da SES mostram, também, que Pernambuco vem tendo um aumento de vítimas de sinistros de moto, ano após ano: em 2022, 22.884 foram registros; em 2023, 25.139; enquanto, em 2024, 30.927. No ano passado, foram 44.150.

Motos por aplicativo

Outro dado revelado pela Secretaria de Saúde é de que 39 pessoas foram vítimas de sinistros durante corridas de motocicletas por aplicativo. Segundo as informações repassadas, 25 pessoas eram condutoras, enquanto 14 eram passageiras. No ano passado, foram 106 pessoas envolvidas em sinistros com motos, sendo 66 condutores e 40 garupas.

